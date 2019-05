Ma è mai possibile presidente Giuseppe Conte – mi ascolti – è cosa che si può sentire la notizia di una ragazza uccisa da una buca ad Agira? Stefania Giacone ha trovato morte nella Sp21 – è la via per l’autostrada Catania Palermo – dove in luogo dell’asfalto ci sono smottamenti e voragini.

In uno di questi sbreghi l’automobile di questa ragazza è sbalzata via e lei adesso non c’è più. Ieri, i suoi funerali. Un dolore come questo non arriva alla sua scrivania, lo so, neppure nelle prime pagine d’Italia arriva ma un assurdo così – morire per assenza di modernità – non è un incidente, è la rassegnazione del Sud.