Michelle e Barack Hosseyn Obama saranno ospiti di George Clooney a Laglio, sul lago di Como.

Da venerdì l’ex presidente degli Stati Uniti d’America e la moglie saranno in Italia, ospiti dell’attore americano e di sua moglie Amal. Prevista per sabato una cena di beneficienza di cui già si possono immaginare gli invitati.

Ovviamente tutti ex ma rigorosamente chic: Matteo Renzi, ex premier, Maria Elena Boschi, ex dama di ferro, Luca Lotti, ex uomo forte e, va da sé, l’amico di quest’ultimo: Luca Palamara – ex presidente dell’Anm – ma, cossighianamente, tonno in servizio permanente ed effettivo.