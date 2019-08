Dopo Richard Gere e Antonio Banderas, ecco che Giuseppe Conte – il presidente del Consiglio – va a coronare l’elenco dei vip mobilitati per i porti aperti (e comunque quelli in territorio italiano). Il ministro dell’interno, Matteo Salvini, non vuole autorizzare lo sbarco per la Open Arms opponendo il divieto d’ingresso in acque italiane ma il premier ­– ormai redento – reclama l’approdo dell’imbarcazione.

Tutto ormai è possibile, tra poco ci sarà il nuovo governo, quello dei buoni e siccome non si è vip per caso, Conte che resterà a palazzo Chigi, il futuro capo del Viminale già ce l’ha: Capitan Findus.