L’ingerenza dell’Unione Europea negli affari nazionali – sia detto senza polemica – è così pressante, financo a reclutare dei ministri nel Governo italiano per farne dei galoppini, da farci immedesimare in Ciccio Tumeo. Lo ricorderete, il guardacaccia del “Gattopardo”: è quello che avendo comunque votato no al plebiscito per l’Italia unita, se lo ritrova trasformato in un sì. Fedele suddito di Sua Maestà il Borbone, Tumeo ha così un altro Re: Vittorio Emanuele. Il Pd dell’epoca era Calogero Sedara, il capostipite dei saltafossi, il Savoiardo di oggi è la Ue. Ma chi di plebiscito ferisce sempre di restaurazione perisce. Vero, M5S?

