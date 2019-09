Umberto Galimberti, filosofo, intervistato da Tiziana Panella su la7 a proposito del magnifico missile lanciato ieri su Fb da Alessandro Di Battista contro il governo Conte 2, ha detto: “Più si abbassa la cultura, più ci sarà gente che la pensa come Di Battista”.

Non si capisce per quale motivo Di Battista non possa esprimersi. Ha semplicemente esposto gli otto trabocchetti possibili del Pd sul M5S, uno in più delle sette asserzioni del Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein. E Galimberti, dunque, non potrebbe attenersi alla settima asserzione di Wittgenstein – “Di ciò che non si può dire si deve tacere” – e starsene zitto?