Per meriti mussoliniani sono stati chiamati a scrivere per Il Corriere della Sera sia Antonio Scurati, sia Giampaolo Pansa. Mussoliniani comunque col preservativo della correttezza ideologica. Pansa – che pure ha smascherato la retorica della Resistenza – in via Solferino ci arriva in virtù dell’antisalvinismo. Scurati – che pure ha edificato un monumento al Duce con M, il suo libro – si garantisce col birignao del premiostreghismo. Praticamente il modo più efficace e degnamente retribuito di fare l’antifascismo con il fascismo degli altri (e viceversa).

SCOPRI TUTTE LE CARD DI PIETRANGELO BUTTAFUOCO