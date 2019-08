Sono 30 anni che lo guardo, che lo sento, che lo odoro, che sento la terra scuotermi sotto, che vedo quelle lingue di fuoco che spuntano improvvisamente dal suo cratere nella parte più alta della montagna e che s’innalzano come a toccare il cielo, 30 anni che lo temo, che mi fa paura ma non sono mai scappato. Non perché sia coraggioso ma perché io e “iddu” (“Lui” viene chiamato il vulcano Stromboli ndr) ormai siamo quasi amici, ci parliamo appunto da 30 anni e quando ieri mattina una mia amica, Paola Mastracola, scrittrice, mi ha chiamato chiedendomi “che faccio resto o vado via?”. Io le ho risposto:”ho già riaffittato la casa per il prossimo anno…”.

SPETTACOLO UNICO

Perché lo Stromboli è qualcosa che t’incanta, che ti affascina, che ti fa rimanere per ore ed ore a guardarlo, da terra o dal mare, dalla Sciara del fuoco dove da più di un secolo raccoglie i rivoli di lava e pietre che vanno a finire in fondo al mare. Ma l’altro ieri “Iddu” ha fatto una cosa che non si era mai vista, ha sputato dalla sua bocca non solo lava ma una montagna di nuvole nere, lapilli e polvere, una montagna che si è riversata in mare inseguendo una barca che stava li incautamente a guardare e che stava per essere inghiottita da quella montagna di fumo nero, che l’ ha inseguita per centinaia di metri senza per fortuna ingoiarla perché la barca è riuscita ad allontanarsi. E per avere un’idea andate su internet e guardate quella montagna di nuvola che si riversa in mare come ad ammonire i turisti per dirgli state lontano da me perché il padrone di quest’ isola sono io, “Iddu”. E si, perché come dice un vecchio pescatore di Stromboli, forse “Iddu” si è stancato di essere assalito da migliaia di turisti che s’inerpicano, con le guide oppure senza, per arrivare più in alto possibile per guardare da vicino le bocche di fuoco.

TROPPA GENTE SU

Ed ogni sera, fino a prima del 3 luglio, quando il Vulcano si è improvvisamente arrabbiato lanciando il suo fuoco ed il suo fumo con una colonna che ha superato il chilometro d’altezza e che ha colto di sorpresa due giovani che si stavano arrampicando sui suoi fianchi uno dei quali è morto. “Troppa gente sale su quella montagna e “Iddu” forse non vuole, ha sopportato da troppo tempo quest’invasione e adesso forse vuole stare un pò tranquillo, senza essere disturbato”. Sarà così? Chissà.

Quel che è certo che dal 3 luglio “Iddu” è irrequieto e forse ha voluto mandare un messaggio che l’altro ieri ha confermato con quei boati, come le sue lingue di fuoco e di lava e con quella montagna di nuvola la cui polvere ha invaso case e strade ed impaurito abitanti e turisti, molti dei quali, hanno deciso di andare via chiudendo con anticipo le loro vacanza.

NESSUNO È PARTITO

Ma nessun strombolano è andato via. “E dove andiamo? Qui siamo nati e qui forse moriremo di vecchia spero” dice Giovanni, un anziano strombolano che in 60 anni ne ha viste di cotte e di crude. E’ vero “Iddu” fa paura ma bisogna pur dire che, fino ad ora è stato “buono”. E’ stato buono perché tutte le volte che ha fatto le bizze non ha provocato stragi perché quando nel 2002 provocò uno Tsunami che distrusse gran parte della costa, era il 30 dicembre e, per fortuna, le spiagge erano vuote e non piene di turisti come adesso. Se fosse accaduto d’estate sarebbe stata una immensa strage. Ed anche in questi giorni, è stato generoso, incazzato ma buono non provocando nessuna vittima. Ma questo non vuol dire che sarà sempre così. I vulcanologi sono preoccupati, lo monitorano continuamente ed hanno paura che possa accadere un altro Tsunami se cede la parte bassa della Sciara del Fuoco.Dopo l’espolosione del 3 luglio scorso lo Stromboli si è mantenuto in uno stato di apparente instabilità caratterizzata da esplosioni di ampiezza media o anche alta, che si sono verificate esclusivamente nei crateri sommitali, nella terrazza del vulcano” ha detto il direttore dell’osservatorio etneo dell’ Ingv Eugenio Privitera. Ma nessuno può prevedere nulla di preciso. Chi comanda è sempre “Iddu” ed è lui che decide di stare buono oppure no.