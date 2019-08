Povero Matteo, viene voglia di consolarlo. Fino a qualche giorno fa Salvini era in cima a tutto: gli andava l’acqua per l’orto.

Il premier Conte gli toglieva la vodka dal fuoco e, se necessario, si immolava al suo posto sulla Diciotti; il collega Giggino lo riempiva di attenzioni e di whatsappini; il quasi suocero Verdini gli sciorinava simulazioni elettorali che gli rendevano il futuro glorioso; gli prestavano perfino la moto d’acqua per far felice il pupone e era spesso presente nelle case degli italiani a reti unificate; le Ong gli fornivano una nave di migranti da bloccare stavolta proprio sul bagnasciuga che non è la battigia ma la linea di emersione dell’imbarcazione e lui lì li fermava lasciandoli a mollo per giorni e notti.

Gli andava bene anche l’amore: e se Elisa Isoardi se l’era cucinato alla prova del cuoco e del selfie, ecco Francesca Verdini.

Ma poi, quando il diavolo ci mette le corna oltre che la coda, ecco che Conte l’ha pubblicamente svergognato, Giggino non lo messaggia più, le simulazioni simulavano come l’attaccante Mertens, la moto faceva acqua.

Gli restavano, per qualche giorno, i migranti e Francesca. Ma lei, stando al gossip, lo avrebbe lasciato per un protagonista di Temptation Island, programma tv nazional popolaresco. Il tentatore non è quel Matteo R. che tentò Giggino e i suoi cari. Dicono sia Rodolfo Salemi, tra l’altro uomo politico di Forza Italia a Viareggio.

Una delle tante fakenews? Un altro buon argomento per mettere in crisi il centrodestra?

Tranquillo, Matteo S.: magari ci mette una buona parola il Cavaliere.