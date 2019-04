Soldi a Roma, autonomia al Nord e il baratto sulla pelle del Sud

C’è un patto non scritto per passare un colpo di spugna sui debiti pregressi accumulati dal Campidoglio facendoli pagare allo Stato e ottenere in cambio il via libera all’autonomia regionale differenziata. Una riforma che sembrava essersi arenata. E c’è un altro disegno, più a lungo termine, per scippare al Sud il vero oggetto del desiderio. I finanziamenti regionalizzati dell’Istruzione: una torta che vale circa 32 miliardi di euro. Applicando una semplice clausola prevista nell’accordo tra il governo e le 3 regioni “autonomiste”, il quadro della spesa per abitante muterebbe mortificando il Mezzogiorno. Basterebbe calcolare il costo medio nazionale della scuola e non il costo del fabbisogno standard ed ecco che il Lazio passerebbe da 516 euro pro-capite a 493; la Campania da 671 a 648; la Puglia da 606 a 583; la Calabria da 710 a 687. Per contro la Lombardia salirebbe da 463 a 537 e il Veneto da 483 a 537. “Non credo ad una riforma che penalizzi il Sud e Roma ma questa è una ipotesi e non escludo che qualcuno potrebbe puntare a renderla possibile”, ammette Luigi Marattin, ex presidente della Commissione che fissa i criteri di calcolo dei fabbisogni standard dei comuni italiani.

Per la Lega è un cerchio che si chiude. Una promessa elettorale mantenuta: trattenere al Nord più soldi possibili. Per il M5S, se il disegno dovesse passare, un veto che cade. E cade dopo l’alt del ministero del Tesoro che finora ha respinto al mittente il tentativo di Lombardia e Veneto di trattenersi i decimali di Irpef e Irap raccolti in loco.

L’intesa con la Lombardia, firmata il 9 febbraio scorso dal presidente del Consiglio Conte e dal governatore Fontana prevede infatti che per quantificare le risorse si debba tener conto dei fabbisogni standard, “fatti salvi i Lep”, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni. Ma decorsi tre anni dall’entrata in vigore dei decreti, qualora i fabbisogni non siano ancora adottati. l’ammontare delle risorse assegnate alla regione “non può essere inferiore al valore medio nazionale della spesa statale per l’esercizio delle stesse”. Tradotto vuol dire più soldi al Nord e meno al Lazio e al Sud. Ed ecco che il gioco è fatto.

