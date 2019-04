IL potenziamento della linea Battipaglia-Reggio Calabria è su un binario morto. Per realizzare la variante tra Ogliastro e Sapri servono 3,26 miliardi, ma le coperture finanziarie sono poche briciole: 7 milioni per la progettazione preliminare. Eppure lo studio di fattibilità risale al 2005 e l’opera è inserita già dal 2007 nel contratto di programma tra ministero dei Trasporti e Ferrovie. E’ uno dei tanti esempi del Sud dimenticato. Come l’agognata alta velocità sulla Napoli-Bari.

Per il raddoppio in variante del tratto Apice-Orsara (la “variante di Grottaminarda”) il costo è di 2,67 miliardi ma nel relativo capitolo sulle coperture finanziarie del Mit appare la cifra ZERO. Se l’alta velocità fino a Reggio Calabria, con un costo di quasi 19 miliardi, resta nel libro dei sogni, la realizzazione della Napoli-Bari rischia di diventare un incubo. Su quasi 6 miliardi di investimenti previsti, le risorse finanziarie stanziate non arrivano a 2 miliardi. Nell’ipotesi migliore sarà completata nel 2026.

Il numero uno delle Ferrovie, Gianfranco Battisti, ha annunciato il nuovo piano industriale entro Pasqua sbandierando la cifra record di 58 miliardi di investimenti in 5 anni. Circa la metà dovrebbero riguardare la rete. Gli investimenti nel Mezzogiorno dovrebbero essere la priorità, ma guardando i disastri ferroviari compiuti nell’ultimo mezzo secolo da governi e FS al Sud c’è da preoccuparsi.