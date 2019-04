Infanzia negata, al Nord 3.000 euro a bambino ma in Calabria sono appena 88 euro

«A scuola non andavamo, eravamo poveri e i nostri genitori non potevano occuparsi troppo di noi bambini, mamma era spesso malata e papà sempre alla ricerca di un lavoro, di un po’ di soldi per comprarci un paio di scarpe o per portarci dal medico. E allora un giorno i nonni ci hanno accompagnato alla stazione di Cassino, il treno era già lì, pieno di altri bambini che ci salutavano dai vagoni con le bandierine. Andavamo al nord, a casa di persone che ci avrebbero ospitato, lì avremmo avuto un letto tutto per noi, da mangiare, vestiti nuovi e saremmo potuti finalmente andare a scuola, tutti i giorni».

E’ il ricordo di Aldo, uno dei tanti bambini, alcuni davvero molto piccoli, appena due, tre anni di età, che subito dopo la fine della guerra, tra il 1946 e il 1950, dal mio paese nel frusinate, da Cassino e da gran parte del Mezzogiorno, furono ospitati da famiglie del nord che aderirono alle campagne per salvare l’infanzia dei bambini più disagiati del Sud.

Salvare l’infanzia significava e significa ridurre le diseguaglianze, presenti e future, quelle economiche, sociali e culturali, le stesse che ci sono ancora oggi tra nord e sud, dove l’infanzia è ancora cancellata, tradita dall’assenza di investimenti precoci che diano alle famiglie ed ai bambini la possibilità di frequentare asili, avere mense scolastiche, tempo pieno e scuole sicure.

In Italia la media dei bambini che frequenta nidi pubblici presenta enormi differenze tra nord e sud. Nel Centro Nord la media supera il 25%, al Mezzogiorno, in regioni come la Puglia, la Calabria, la Sicilia o la Campania, la copertura è inferiore al 6%, cioè al di sotto della soglia minima. Vuol dire che 94 bambini su cento, in regioni con indici di deprivazione sociale altissimi per disoccupazione, bassa istruzione, sovraffollamento abitativo e rischio criminalità, non hanno diritto all’infanzia.

Anche la spesa dei singoli Comuni per l’infanzia è molto diversa: si va dai quasi tremila euro per i bambini residenti al nord, ai circa duemila euro all’anno nel centro, per precipitare agli 88 euro della Calabria, mentre 19 euro è la spesa annua del Comune di Reggio Calabria per ciascun bambino.

