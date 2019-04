Per erogare i servizi sociali ai propri cittadini i Comuni della Calabria spendono 52,92 euro pro capite, i Comuni della Campania spendono 74,23 euro pro capite, quelli della Puglia 98,28 euro, in Basilicata 89,09 euro. Cifre ben diverse da quelle che spendono i Comuni della Lombardia, dove per i servizi sociali vengono “dedicati” 147,22 euro pro capite, oppure i Comuni dell’Emilia Romagna (151,70 euro pro capite), o quelli della Toscana (141,43 euro pro capite). In sostanza, i Comuni delle Regioni del Sud spendono meno dei Comuni del Centro Nord, ma contemporaneamente offrono meno servizi.

Nei Comuni del Mezzogiorno la tendenza è di destinare maggiori risorse alle funzioni amministrative (che includono il servizio anagrafe, l’ufficio tecnico, l’ufficio tributi) invece che, ad esempio, ai servizi a supporto dell’istruzione o ai servizi sociali. Questo stato di cose salta subito agli occhi scorrendo le tabelle messe a punto dalla SoSe, la società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (88%) e da Banca d’Italia (12%), che si occupa, tra l’altro, di studiare la realtà finanziaria degli enti locali e determinare i fabbisogni standard, ai fini di fornire indicazioni utili per una equa distribuzione delle risorse, cui devono farsi carico i decisori politici e il legislatore.

I fabbisogni standard stimano statisticamente i costi che un Comune dovrebbe sostenere, in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dei servizi che vengono offerti. Rappresentano quindi il livello di spesa necessario ad erogare in maniera adeguata il servizio preso in considerazione (affari generali, smaltimento dei rifiuti, istruzione, servizi sociali, trasporto pubblico locale).

Analizzando le tabelle sulla funzione “affari generali”, quella appunto amministrativa, emerge che la spesa storica per abitante dei Comuni della Calabria è pari a 169,24 euro, che si confronta con una spesa per soddisfare il fabbisogno standard della stessa funzione valutata in 146,45 euro. Ciò significa che i Comuni della Calabria per fornire servizi amministrativi comunque adeguati ai propri cittadini, hanno spazi di efficientamento della “macchina burocratica”.

