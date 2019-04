Il nuovo braccio di ferro tra Lega e M5S sul “Salva Roma” non cambia la realtà del Dl crescita che destina al Mezzogiorno solo poche briciole e scarsa attenzione alle impellenti esigenze per sostenere crescita e sviluppo.

Per settimane l’impasse a causa delle norme sui rimborsi dei risparmiatori, ora la querelle tra Matteo Salvini e il M5S sul meccanismo per mettere fine alla gestione commissariale del debito della Capitale. Due fronti che hanno poco a che fare con la crescita. E in ogni caso non cambiano la realtà di un pacchetto di misure che destina al Mezzogiorno solo poche briciole e scarsa attenzione alle impellenti esigenze per sostenere crescita e sviluppo. Dl crescita e sblocca cantieri rappresentano i cardini della strategia della maggioranza gialloverde per cercare di dare un colpo di accelerazione a un trend dell’economia in preoccupante stagnazione.

Ancora una volta l’effetto delle misure si sentirà soprattutto nelle regioni del Nord. A partire dallo sblocca cantieri.

Il monitoraggio realizzato dall’Ance mostra che nelle regioni del Nord le opere da sbloccare valgono 32,5 miliardi contro gli 11,4 miliardi al Sud su un totale di 53 miliardi e quasi 600 interventi.

Tra le misure principali del provvedimento per la crescita i risarcimenti ai risparmiatori truffati (525 milioni di euro l’anno per un triennio), in gran parte residenti in Veneto.

