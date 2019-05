La prima udienza è in programma il 22 maggio, davanti al Tar del Lazio. E, questa volta, i sindaci sono decisi ad andare fino in fondo, a colpi di ricorsi e carte bollate. «Una battaglia di giustizia sociale ma anche con l’obiettivo di far recuperare voce e dignità al Mezzogiorno. La nostra protesta può mettere in difficoltà anche quell’autonomia differenziata a trazione leghista e tutta a vantaggio delle Regioni più ricche del Nord».

Micaela Fanelli, capogruppo del Pd nel consiglio regionale del Molise, è un po’ l’anima della protesta dei sindaci contro lo “scippo” di risorse che dal Mezzogiorno prendono la strada del Centro-Nord. Con il risultato, ad esempio, che ci sono Comuni che, a parità di abitanti e di composizione sociodemografica, vengono trattati in maniera molto diversa. Basta considerare quello che avviene a Casoria, provincia di Napoli: 77mila abitanti, 2.200 bambini e zero euro per gli asili.

L’esatto contrario di Imola, stesso numero di abitanti, 2.900 bambini entro la soglia dei 4 anni e una dote di 4,5 milioni per gli asili. Più o meno quello che capita a Riccia, a un pugno di chilometri da Campobasso, dove Micaela Fanella è stata sindaca per circa dieci anni: «Con 91 bambini al di sotto dei quattro anni, lo Stato ha deciso di assegnare un fabbisogno pari a zero, come se questi bambini non esistessero». Un’infanzia negata.

MOVIMENTO DAL BASSO

Nelle scorse settimane, la consigliera del Pd, è riuscita a mettere insieme un gruppo di sessanta Comuni, tutti pronti a dare battaglia a colpi di carta bollata su quel federalismo fiscale che toglie ai poveri per dare ai ricchi. Un meccanismo perverso che ha un nome e un cognome: Fondo perequativo fra i Comuni. E i cui effetti sono stati meticolosamente raccontati nel libro “Zero al Sud” del giornalista Marco Esposito, un volume subito trasformato nel “detonatore” di una protesta latente che ora, però, si sta allargando a macchia d’olio. Accanto ai Comuni molisani, ce ne sono altri, sparsi un po’ in tutto il Mezzogiorno, pronti a scendere in campo con nuovi ricorsi. «Mi risulta che c’è un gruppo campano che si sta muovendo - spiega Fanelli - Si tratta di un movimento nato dal basso e che ha una forza autopropulsiva molto forte. E’ come se, in qualche maniera, i sindaci del Mezzogiorno avessero aperto gli occhi e scoperto di essere finiti in un’Italia di serie B».

I RICORSI

Quattro Comuni in Puglia hanno già presentato un ricorso al Presidente della Repubblica: dovrebbe essere incardinato entro la fine del mese. Poi, si vedrà. Movimenti anche in Calabria, dove il Consiglio comunale di Cinquefrondi ha affidato le proteste nelle mani del suo ufficio legale.