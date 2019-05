La “rete Tatarella” a Milano. Il “sistema Varese” del ras locale di Forza Italia Gioacchino Caianiello. La Buccinasco di cui, per sua stessa ammissione, Giosafatto Molluso di Platì è il “capomafia”, oltre ad avere legami con l’imprenditore Daniele D'Alfonso, il dominus del sistema corruttivo smantellato dalla Dda di Milano con l'inchiesta che ha portato all'operazione “Mensa dei poveri”, con 43 misure cautelari (dodici in carcere) e 95 indagati. È la mappa della nuova tangentopoli.

L'EDITORIALE DI ROBERTO NAPOLETANO: SBARACCARE LE REGIONI

Stavolta una tangentopoli in odore di mafia in quanto tra i punti di riferimento bisogna annoverare Platì, nella Locride, casa madre della 'ndrangheta, oltre che la Platì del Nord, ovvero Buccinasco. Qui opera la famiglia di 'ndrangheta dei Molluso alla quale convoglia importanti risorse, drenate tramite condotte corruttive ai danni della pubblica amministrazione, il presunto dominus del sistema, l’imprenditore Daniele D’Alfonso.

È lui a trovare il personaggio che rappresenta la sintesi, nella città di Milano ed in Lombardia, di ciò che gli serve per raggiungere il suo obiettivo: Pietro Tatarella, politico già affermato a livello comunale e regionale, pubblico amministratore in posti chiave del Comune e in costante contatto con imprenditori.

L’UOMO GIUSTO

Consigliere comunale e vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, nonché candidato alle Europee, Tatarella è “l’uomo ideale”. “Grazie alla “rete Tatarella”, D’Alfonso – scrive il gip Raffaella Marsico - riuscirà a far cambiare drasticamente l’atteggiamento di chiusura che Luigi Patimo (country manager di un colosso come Acciona Agua, ndr) aveva inizialmente manifestato nel prenderlo in considerazione come possibile destinatario delle commesse che la sua società deve conferire in Italia”.

IL SERVIZIO INTEGRALE SULL'EDIZIONE CARTACEA DI OGGI DEL QUOTIDIANO (CLICCA QUI PER ACQUISTARE L'EDIZIONE DIGITALE)