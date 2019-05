La lettera di una giovane: «Noi, generazione Erasmus, sogniamo gli Stati Uniti d’Europa»

di MARIA GIOVANNA RULLO*

Caro Direttore, oggi come non mai si sente la necessità di parlare di Europa. E infatti ho deciso di farlo anche io. Voglio parlare di principi e di valori, di speranze e di esperienze che noi giovani europei viviamo quotidianamente per tenere unito questo meraviglioso continente. Quando ancora l’Europa non esisteva, il suo germe era già pronto a diventare un embrione e poi un continente. Era una entità civile e morale prima ancora che geografica.

UN’IDEA ILLUMINISTA

L’idea di Europa, sostiene Chabod, ha origini antiche ma è durante il Settecento che esplode e si impone con forza ai secoli successivi: “Il sentire europeo è un sentire di schietta impronta illuministica”. Era già un corpus civile, politicamente smembrato in innumerevoli Stati ma culturalmente unito da un intreccio di rapporti pubblici, usi e costumi comuni e legato dalla medesima visione di progresso scientifico. Era l’Europa degli Stati assoluti che iniziava a parlare di democrazia. Ed è proprio il concetto di democrazia – quello più recente, di Montesquieu, Voltaire e Rousseau – quel germe di cui parliamo, quello che ha dato dei confini reali alla odierna Unione Europea. Effettivamente, anche in America negli stessi anni - ci racconta bene Tocqueville - accadeva qualcosa di simile.

La democrazia arrivava nel Nuovo Continente, ma a differenza di quanto accadeva in Europa, approdava in maniera quasi pacifica, mediante un processo top down, voluto dalla sua classe politica. Infatti, a Parigi il Terzo Stato otteneva la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, a seguito della più importante rivoluzione della storia moderna, e a Filadelfia il Bill of Rihts arrivava direttamente dal Congresso. Due procedimenti diversi ma con la stessa origine: i lumi europei. Possiamo dirlo, il germe della democrazia è europeo e il germe dell’Europa è la democrazia. E la democrazia cos’è se non una necessità umana? la necessità di un gruppo di uomini e donne che vivono gli stessi tempi e gli stessi spazi?

NECESSITÀ COMUNE

E allora l’Europa è una necessità. Mazzini, in tempi non sospetti fu molto chiaro: la patria “è il punto d’appoggio della leva che si libra tra l’individuo e l’umanità”, e l’umanità è la patria delle patrie: è la giovine Europa dei popoli che succede alla vecchia e stanca Europa dei prìncipi. La necessità di essere Europa accompagna l’Europa in tutti i suoi momenti di vita, in quelli storici e in quelli meno noti, in quelli gloriosi e soprattutto in quelli più disastrati. È stata, ed è ancora, la necessità di stare assieme, di condividere la stessa storia, di essere più forte di ogni sua singola unità.

È la necessità di pace di cui aveva bisogno nel 1945, e che ha fatto di un disastro una rinascita e di disperazione speranza. Da Ventotene ad oggi, l’Europa è sempre stata una speranza per tutti. La speranza di pace per Altiero Spinelli, la speranza di un mondo migliore per noi giovani Erasmus. Noi, generazione di ragazzi che parliamo lingue differenti ma comunichiamo con lo stesso linguaggio.

* Laureata in Relazioni internazionali all’Università di Calabria

