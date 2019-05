Le Ferrovie dello Stato accelerano gli investimenti destinati al Sud. Il piano svelato dal vertice dell’azienda alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei ministri Giovanni Tria e Danilo Toninelli rappresenta una parziale svolta rispetto agli ultimi decenni. Tra quest’anno e il 2023 il Gruppo Ferrovie dello Stato realizzerà investimenti in infrastrutture al Sud per 16 miliardi di euro. Una cifra pari al 38% del totale di 42 miliardi destinato a interventi infrastrutturali su strade (Anas) e binari (Rfi). Senza dubbio un segnale di cambiamento positivo considerando che tra il 2002 e il 2016 gli investimenti ferroviari al Sud sono stati appena il 19% del totale.

«Andiamo a sbloccare 1.600 cantieri nei prossimi due anni tra Anas e Rfi – ha sottolineato il numero uno delle Fs Gianfranco Battisti - con risorse aggiuntive per 4 miliardi» e «al Sud sono destinati 16 miliardi di euro nell’arco del piano. Per noi il Mezzogiorno è molto importante. L’obiettivo fondamentale del nostro piano è lo sviluppo sociale del Paese».

SOPRA LE ASPETTATIVE

La maggiore attenzione nei confronti di un pezzo importante dell’Italia è evidente. Destinando al Sud il 38% degli investimenti in infrastrutture, le Ferrovie fanno di più rispetto ai nuovi obblighi normativi introdotti con la Legge di Bilancio che prevede di destinare al Mezzogiorno almeno il 34% della spesa in conto capitale pubblica e delle partecipate. Ma per recuperare la frattura tra Nord e Sud in tema di mobilità, soprattutto ferroviaria, serve ben altro. Gli investimenti annunciati non bastano a colmare nel medio periodo il profondo gap tra le due Italie in termini di dotazione infrastrutturale. Si tratta comunque di un primo passo, un’inversione di rotta anche se timida nell’ampiezza dell’intervento.

ANCORA MOLTO DA FARE

La rete ad alta velocità rimane lo specchio di un’Italia ferroviaria a due velocità. Su 1.350 Km di binari in esercizio per i treni veloci quelli al Sud sono appena il 13,3%. La realizzazione di collegamenti fondamentali come l’agognata Napoli-Bari nella migliore delle ipotesi verrà completata dopo il 2026. Il piano delle Ferrovie considera fondamentali le opere strategiche con un impatto considerevole sull’avanzamento dei progetti ferroviari quali Terzo Valico, Brennero, Brescia – Verona – Padova, Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina. Sui progetti stradali il focus nel Mezzogiorno riguarda l’A2 Autostrada del Mediterraneo, la Strada Statale Jonica e l’A19 Palermo-Catania. In totale il piano delle FS prevede investimenti per 58 miliardi di euro nel periodo del piano. Per le infrastrutture saranno mobilitati 42 miliardi di euro, 12 miliardi per nuovi treni, 2 miliardi per metro e 2 miliardi per le altre tecnologie.

