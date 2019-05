«Bisogna pilotarla questa qua». L'eccezione che conferma la regola è costituita dal fatto che l'inesperta neoassunta in Amga, l'azienda municipalizzata con il 65 per cento in mano al Comune di Legnano, ancora non sa come funziona il sistema. Sotto il coordinamento del sostituto procuratore di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, la Guardia di Finanza di Milano ha arrestato Gianbattista Fratus, sindaco leghista del Comune lombardo, l'assessore ai Lavori pubblici Daniela Lazzarini, e il vicesindaco Maurizio Cozzi (quest'ultimo in carcere e gli altri due ai domiciliari), per nomine pilotate, incarichi affidati a chi era incompatibile o per ottenere un appoggio elettorale.

Tra le conversazioni intercettate ce n'è una, peraltro posta alla base delle esigenze cautelari per rischio di inquinamento probatorio, che dimostrerebbe, anche secondo il gip Piera Bossi (ironia della sorte: lo stesso cognome di chi agitava il cappio contro Roma ladrona), l'«esistenza di una fitta rete di relazioni personali che potrebbero agevolare il turbamento o condizionamento di tutti coloro che sono a conoscenza delle vicende in esame riconducibili agli indagati».

La rete degli amici degli amici, che colloca nei posti chiave, ovvero nei settori interni dei Comuni e delle aziende municipalizzate, persone gradite, manipolabili e compiacenti perché presumibilmente «riconoscenti in futuro della scelta operata», scrive il gip di Busto Arsizio, prospera anche a Legnano. Da qui «l'elevata capacità manipolativa e impositiva» di indagati a cui il pm Calcaterra, non a caso, attribuisce un «fortissimo senso di illegalità», come ha sbandierato ai quattro venti durante la conferenza stampa tenutasi per illustrare l'esito di un'indagine finita, tra l'altro, al centro dello scontro M5S-Lega. Un'illegalità elevata a sistema lombardo se si considera che soltanto pochi giorni prima la Dda di Milano aveva scoperchiato una nuova tangentopoli, stavolta all'ombra della 'ndrangheta, incentrata su una serie di episodi di corruttela e turbativa d'asta ruotanti attorno all'accentramento del sistema delle partecipate. Dal “sistema parafeudale” di Varese al mazzettificio milanese a Legnano, il copione si ripete.

Gioacchino Caianiello, ras di Forza Italia in Lombardia e presidente onorario dell’associazione Agorà (corrente politica del partito di Berlusconi), pur non ricoprendo incarichi istituzionali (poiché già condannato in via definitiva per concussione), servendosi di un gruppo fidato di vassalli, valvassori e valvassini che lui stesso ha contribuito in maniera determinante a fare eleggere o nominare, piloterebbe l'assegnazione di poltrone. Un poltronificio lombardo che consiste in consulenze da parte di enti pubblici in favore di studi professionali e nomine all’interno di società pubbliche del Varesotto, dietro retrocessione di tangenti nell’ordine del 10 %. È il cosiddetto sistema della “decima”, di cui Caianiello sarebbe il grande “burattinaio”.

