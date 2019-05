L'inchiesta sulle società partecipate: sono un vampiro che dissanguano il Sud

In Italia il numero simbolo delle partecipate pubbliche è il 47, morto che parla. Gli ultimi governi le danno ormai per defunte. Ma in realtà non sono solo vive e vegete ma si moltiplicano e si trasformano in un esercito di zombie sempre pronto a divorare i soldi dei contribuenti. Un esercito che per l’80% ha dimora nel Centro-Nord ma dotato di una forza tale da riuscire a farsi sentire anche in meridione. 4.701 (inizia con il nostro 47…) è il numero delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione al 10 novembre 2017, risultato ottenuto alla fine del processo di ricognizione straordinaria avviato dal ministero dell’Economia e che ha coinvolto 11.000 amministrazioni pubbliche.

Di queste partecipate, 1.650 sarebbero interessate da procedure di dismissione, di fusione o dismissione di partecipazioni di minoranza, tanto che in un trionfalistico comunicato stampa del Mef dell’epoca si sottolineava come una società su tre fosse coinvolta in “interventi di dismissione”. Peccato che a quasi due anni di distanza, solo il 18% delle procedure di alienazione previste si sono conclusi positivamente. Ma non è solo questo il problema. Circa il 30% delle società monitorate (che sono solo una parte di quelle realmente partecipate) è in perdita.

Nel rapporto del 2016 il Tesoro elenca le prime dodici in rosso, per un totale di 370 milioni di perdite. Tra queste c’è la A4 Holding Spa di Verona, società di gestione di infrastrutture autostradali, che ha chiuso il bilancio dell’epoca con 49 milioni di rosso. Nel bilancio 2017 risultano le partecipazioni del Comune e della Provincia di Verona, della Provincia e della Camera di commercio di Brescia, della Provincia di Vicenza e della Camera di commercio di Padova.

La quota pubblica è del 16,8%, quella privata, detenuta dagli spagnoli di Abertis, è dell’84%. La Provincia di Verona ha dismesso la partecipazione nel 2018 ma fino ad allora ha contribuito, con denari pubblici, alla copertura delle perdite che nel 2017 è stata di 5,7 milioni. Nell’elenco c’è anche Arexpo Spa, società che gestisce l’area lasciata libera da Expo 2015, la fiera tematica che ha contribuito al rilancio di Milano.

Il Ministero dell’Economia detiene più del 39% della società e quindi ha dovuto ripianare una bella fetta del rosso di 46 milioni dichiarato nel 2016. La Regione Lombardia e il Comune di Milano hanno entrambi il 21%, l’Ente fiera il 16,8%, la Città metropolitana del capoluogo lombardo l’1,2% e il Comune di Rho lo 0,6%.

