La concorrenza sleale di una bella fetta delle partecipate pubbliche nei confronti delle aziende private è smaccata. Se la pubblica amministrazione affida direttamente lavori e commesse alle società di cui detengono una quota del capitale, fregandosene bellamente delle gare, vuol dire tagliare fuori gli imprenditori che lavorano onestamente sul mercato e ne rispettano le regole.

E’ stato lo stesso ministero dell’Economia a denunciarlo: la modalità di affidamento dei servizi alle partecipate pubbliche avviene direttamente nel 94% dei casi e solo per un misero 6% tramite gara d’appalto. E non è affatto detto che questa stortura si possa raddrizzare. Perché è anche da qui che nascono le famose mazzette. Qualche imprenditore, pur di ottenere un incarico diretto e tenere in piedi la propria azienda, ricorre alle bustarelle, e i politici di turno ingrassano e prosperano.

«In Italia c’è l’emergenza corruzione» ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, commentando i domiciliari del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, accusato di aver pilotato le nomine delle principali società partecipate dal comune. Meno male che se n’è accorto. Se invece di alzare da 40mila euro a 150mila la soglia entro cui si possono affidare direttamente i lavori senza una gara formale, come è invece possibile dallo scorso gennaio, se le gare fossero obbligatorie ma snelle, funzionassero a dovere e fossero realmente trasparenti e a prova di furbetto, il problema verrebbe ampiamente arginato.

Fino al 2018 c’è stato un vero e proprio boom di affidamenti diretti per importi fino a 39.900 euro. Scommettiamo che a fine anno, improvvisamente, comuni e regioni sentiranno urgente necessità di affidare lavori fino a 149.000 euro? Tra l’altro non sono poi tante le società partecipate che offrono servizi di pubblica utilità e che, se lasciate ai privati, costerebbero troppo o non sarebbero offerti perché, come si dice in gergo, “a fallimento di mercato”. Ci sono addirittura srl legate ai comuni che si occupano di filmografia o insegnano teatro.

Ma per risolvere il problema servirebbe una reale volontà politica che sembra mancare. D’altra parte le partecipate pubbliche distribuiscono stipendi per 11 miliardi l’anno (fonte Centro studi Unimpresa) e spesso questo dato si traduce in voti, oltre a vantaggi personali di altro genere. Sono 4.217 quelle che hanno presentato i bilanci 2014 con debiti accumulati per 83 miliardi e perdite nell’ultimo anno pera 962 milioni.

