Il “Manifesto per l’Italia” lanciato dal nostro giornale (LEGGI) è stato “adottato” dal governo Conte. Ieri, a Bari, dal palco della Fiera del Levante, prima il governatore pugliese Michele Emiliano lo ha citato durante il suo discorso, invitando il nuovo Esecutivo a seguirne la traccia. Subito dopo, il presidente del Consiglio, sciorinando gli obiettivi della sua nuova squadra, ha finito per elencare proprio i punti del Manifesto: infrastrutture per il Sud, investimento sui giovani, rafforzamento del credito d’imposta e promozione delle Zes; sviluppo del turismo. Lo chiama “piano straordinario per il Sud”, la sostanza è la stessa.

“Mai come adesso – sottolinea il premier - il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica non solo italiana, ma europea. Il tema sarà parte integrante del patto con l'Europa che ho anticipato e proposto mercoledì a Bruxelles”.

Le infrastrutture, primo punto del Manifesto, saranno al centro dell’azione di governo, promette Conte: “Avvieremo nel Mezzogiorno un'operazione di ampio respiro per colmare il gap infrastrutturale con il potenziamento della rete ferroviaria, sia per quanto riguarda l'Alta velocità, dove c’è ancora molto da fare, sia il trasporto pubblico locale. Negli ultimi mesi c'è stato già un lavoro costante per la realizzazione della linea Napoli-Bari”. Il piano straordinario per il Sud si svilupperà su quattro direttrici: “Lo sviluppo del capitale fisico, la valorizzazione del capitale umano, il potenziamento del capitale sociale e la cura del capitale naturale”, prosegue. Ed ecco, quindi, l’investimento sul talento giovanile, troppo spesso costretto a emigrare all’estero per esprimersi: “Occorre – ammette il premier - scommettere di più e meglio sul fronte del capitale umano, a partire dai primissimi stadi del percorso scolastico, arrivando alla massima integrazione fra sistema pubblico della ricerca e le necessarie derivazioni industriali. Le risorse che destineremo a questo scopo non sono da considerare un costo ma un investimento strategico. Per questo riguarda l'istruzione secondaria, occorre identificare le scuole che operano nei contesti più difficili e dare loro, il sostegno necessario per evitare l'abbandono scolastico e migliorare l'apprendimento”.

Per farlo bisognerà invertire la rotta degli ultimi cinque anni e tornare ad assegnare maggiori risorse al Sud, dove – dati alla mano – c’è maggiore dispersione. Cancellata dall’agenda anche l’autonomia differenziata di stampo leghista: “Occorre garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti civili e sociali e definire i livelli essenziali delle prestazioni senza squilibri o sperpero di risorse, attraverso un fondo di perequazione previsto dalla nostra Costituzione. Nord e Sud sono fortemente dipendenti l'uno dall'altro. La grande stagione della crescita economica e sociale del Paese, ha visto l'azione sapiente di straordinari tessitori dell'interesse nazionale, che hanno compreso il valore dell'interdipendenza. E’ uno spirito che dobbiamo recuperare, riprendendo a tessere il filo comune dell'interesse nazionale”.

Senza la Lega, le parole d’ordine del Conte bis sono “Europa, Mezzogiorno e ambiente”, le scandisce il presidente del Consiglio. “Sono opportunità essenziali - prosegue - da cogliere all'interno di una nuova stagione riformatrice che ho l'onere e l'onore di avviare. Non si tratta di questioni separate l'una dall'altra. Le parole economia ed ecologia hanno una radice etimologica comune di origine greca, oikos appunto, che ci richiama al concetto di casa comune. E’ proprio la cura di questa casa comune che ispira la nostra azione a beneficio del Paese. Cura della sua dimensione internazionale, con particolare riferimento alla casa comune europea, cura di ogni area del territorio nazionale, per livellare le disuguaglianze e garantire eque opportunità, cura dell'ambiente naturale di cui tutti noi facciamo parte e da cui traiamo tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per vivere”.

Su come reperire le risorse per attuare il piano per il Sud, Conte ha le idee chiare: “La riduzione dello spread si sta rivelando una preziosissima modalità. Abbiamo da perseguire un decisivo e rigoroso piano di contrasto all'evasione fiscale; dobbiamo fare la verifica della spesa pubblica improduttiva e da ultimo dobbiamo avviare un riordino del complesso e articolato sistema delle agevolazioni fiscali. Ecco, le risorse recuperate e reperite potrebbero contribuire alla riduzione del carico fiscale sulla famiglia con medio e basso reddito, e sulle imprese, in particolare quelle che innovano e si dimostrano più pronte a raccogliere la sfida della competitività. Tutti devono pagare le tasse – aggiunge - perché tutti possano pagarne meno”.

Nell’agenda di Conte anche la semplificazione normativa e la riforma della giustizia civile, penale e tributaria. Prima che prendesse la parola il premier, è stato Emiliano ad evidenziare l’importanza dell’operazione verità del Quotidiano del Sud-L’altra voce dell’Italia: “Il Manifesto per il Sud, promosso dal Quotidiano per il Sud e da autorevoli studiosi denuncia, dati alla mano, un vero e proprio sacco del Sud da parte delle Regioni del Nord che non possiamo più tollerare. La sanità pugliese, per esempio, a parità di abitanti con l’Emilia Romagna ha 15mila dipendenti in meno e un budget annuale a disposizione inferiore, tra minor finanziamento dal Fondo nazionale”. Il governatore conclude lanciando il progetto di un “coordinamento delle Regioni del Sud”: “Signor presidente, siamo in battaglia qui e possiamo vincere se potremo giocare undici contro undici, a parità di obiettivi e di risorse”.