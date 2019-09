Dovrebbe essere un momento creativo, ma non lo è: parliamo della politica italiana. Del suo quadro complessivo, non di un po’ di routine, in cui invece arriva ogni tanto qualche tentativo di annunciare cambi di passo. Sembra che se non tutti, la gran parte degli attori non riescano a rinunciare alla recita del vecchio copione, quello che ciascuno crede li abbia resi celebri e che si aspetta riaccenda l’entusiasmo della sua audience.

C’è stata quella che almeno sulla carta potrebbe essere catalogata come una rivoluzione parlamentare: il movimento degli insofferenti al vecchio sistema, consacrato dalle urne del 2018 come partito di maggioranza relativa, è entrato in coalizione con il partito che ha rappresentato il cambio di collocazione di una parte notevole delle classi dirigenti italiane dopo il crollo della prima repubblica. Lo ha fatto dopo essersi fatto tentare da una coalizione con il partito della restaurazione populistico-conservatrice (la Lega), esperimento fallito in maniera ingloriosa.

Ebbene questa svolta non sembra riesca a partorire uno “spirito nuovo” a cui affidare il paese. I Cinque Stelle non sono in grado, almeno per ora, di abbandonare i loro antichi sogni barricadieri, quelli che li convincono di essere gli unici cavalieri del nuovo mondo, che si alleano solo strumentalmente con questo o quello perché il loro fine è solo affermare l’avvento della nuova era. Nessuno, nemmeno loro, pare in grado di spiegare ragionevolmente in cosa consista questa novità: gli slogan evocano fantasmi, non costruiscono alternative. In compenso non li fanno uscire dal loro solipsismo, come si vede benissimo nel rifiuto di ragionare su come trasformare l’alleanza momentanea di governo in un sistema generalizzato di gestione della transizione che affronta l’Italia. Sembra di essere tornati sotto questo aspetto ai tempi del primo centro-sinistra, quando il PSI rifiutava di estendere l’alleanza con la DC anche a livello amministrativo lasciando i governi locali dove sedeva col PCI. Con l’aggravante che M5S non governa in modo efficace da nessuna parte e continua a seguire il sogno secondo cui stare da soli è bello (e non contamina). Certo sotto la pressione degli eventi ogni tanto Di Maio fa qualche capriola, ma per tornare al punto di prima. Così è, se la soluzione proposta è che il PD rinunci alle sue personalità, per ripiegare insieme su candidati “terzi” che invero non si sa ne se potrebbero essere trovati facilmente né se sarebbero in grado di raccogliere i consensi necessari a vincere.

E’ ben vero che il PD sembra incapace di imporre una discesa sulla terra a questi approcci che continuano a difettare di sguardo strategico. Quel partito è a sua volta giunto alla svolta del governo Conte bis senza un vero disegno.

L’unico mantra da diffondere era quello di impedire l’ascesa al potere del truce Salvini: un classico del repertorio della vecchia sinistra, il fronte unito contro il pericolo dell’estrema destra, ma qualcosa che andava riempito di contenuti dopo che si era raggiunta (facilmente) la prima meta. E questo non è avvenuto, perché manca del tutto una nuova cultura riformatrice sulla quale fare convergere il consenso alla formula politica appena varata.

Anzi sta accadendo il contrario: in luogo di elaborare questo progetto, il PD riscopre la vocazione al settarismo, questa volta di terza classe, perché riguarda decisamente una battaglia fra colonnelli senza truppe piuttosto che fra idee per quanto abbozzate. Il confronto fra l’ipotesi di tornare a fare del PD “qualcosa di sinistra” e quella di fondare un’alternativa che presume di essere riformista social-liberale è una parodia di lotte del passato, non una proposta politica. Per personalizzare la rappresentazione, né Zingaretti, né Renzi, né Calenda, ciascuno con la sua corte è veramente in grado di coinvolgere il paese in un grande, appassionato dibattito sul suo futuro nel mondo del XXI secolo. A nessuno dei tre manca il supporto di qualche personaggio volonteroso, magari capace di esibire qualche distintivo da intellettuale à la page, che possa vendere un po’ di fumo: ma di arrosto non se ne vede.

Così il governo Conte 2 non decolla nel gradimento dell’opinione pubblica e il quadro di distribuzione dei consensi fra le forze politiche non cambia gran che. Come stupirsi allora che Salvini rimanga ferocemente legato al verbo del suo estremismo populista e che lo stesso Berlusconi sembri al momento arrendersi a quella egemonia? Se non cambia la geografia del consenso nel paese, c’è solo da aspettare le occasioni buone dei vari passaggi elettorali e poi si tireranno le somme. Benissimo per tutti allora tenere fede alle rispettive giaculatorie, ciascuno nella speranza che prima o poi le proprie diventino, a furia di ripeterle, più convincenti di quelle degli avversari.

Malissimo però per il paese, che non può rimanere ostaggio di questi scontri che non hanno altre prospettive se non l’attesa del crollo del sistema (degli altri) sotto le sue contraddizioni (una volta si sarebbe detto così). Il rischio è che a crollare su tutti sia alla fine proprio il sistema nel suo complesso, con le parti deboli che pagheranno un prezzo molto più salato di quelle un po’ più forti. Lo si eviterà solo se si inizia davvero a lavorare per dare al nostro paese una nuova cultura politica e una nuova consapevolezza sociale. Ce n’è tanto bisogno ed è un terreno in cui ci sarebbe gloria per molti se non per tutti. Ci rimetterebbero solo i tanti corifei delle varie tribù e fazioni che hanno fatto il nido nei contorcimenti della transizione italiana, ma gli starebbe solo bene.