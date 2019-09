Le scuole dei bimbi del Sud dove si rischia la vita: nessun collaudo per oltre il 50% degli istituti, molti in zone sismiche

Un dato importante da esaminare, e aggiornare, è quello riguardante la documentazione di base, quella che dovrebbe attestare lo stato di salute essenziale degli edifici scolastici. Tra le certificazioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 - che non si occupa solo di scuole, ma che riguarda in generale la sicurezza dei luoghi di lavoro - ci sono il certificato di agibilità e quello di collaudo statico. Mentre la certificazione di agibilità - va ricordato - viene eseguita dopo il collaudo e in seguito ad altri adempimenti tecnici e burocratici, il collaudo statico è immediato rispetto all’apertura di un edificio, al quale non si può dunque accedere prima di questo adempimento minimo (come accade, ad esempio, per gli ascensori).

Ebbene, se il monitoraggio del 2017 portato avanti a campione da Cittadinanzattiva mostrava che in Calabria, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna gli edifici con collaudo statico - “il minimo sindacale”, per capirci - erano al di sotto del 50% (in Calabria addirittura sotto il 20%), il censimento realizzato regione per regione dal Gruppo CRC – Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – di cui fanno parte, oltre a Cittadinanzattiva, associazioni come Save the Children, Unicef e Caritas, e in collaborazione con Istat e Miur (i dati sulla sicurezza nelle scuole sono stati estratti dal “Portale unico dei dati della scuola” del MIUR aggiornati al 27 settembre 2018), mostra ancora gravi lacune. Ancor più gravi se si pensa che le regioni più inadempienti continuano a essere quelle in cui gran parte del territorio rientra nella “zona 1” o “zona 2”, vale a dire, rispettivamente, ad elevatissimo ed elevato rischio sismico.

Soprattutto il Sud, quindi, ma non solo, con l’eccezione positiva di Puglia e Basilicata che non abbandonano il percorso virtuoso già documentato dai dati pubblicati dal Miur nel 2015.

IL DIVARIO

A fronte della solita, amplissima, forbice tra Nord e Sud, la percentuale nazionale di edifici in possesso del requisito minimo del certificato di collaudo statico nel 2018 è del 53%, con Calabria e Sicilia intorno al 40%, mentre la Campania supera di poco il 30%.

La peggiore regione italiana è il Lazio, con un 29%, mentre al centro Abruzzo e Umbria - nonostante i recenti sisma - restano al di sotto della media nazionale; abbondantemente superata, invece, da Molise, Marche, Toscana ed Emilia Romagna al 68%. Eccellenze al Nord, col 70% di edifici in possesso del collaudo per Piemonte e Lombardia e il Veneto unico a non raggiungere il 50%.

Proporzioni pressoché identiche, ma numeri ancora più preoccupanti per il certificato di agibilità che, sempre al 2018, risulta esserci - come media nazionale - solo nel 38% dei casi. La Calabria crolla al 19% (solo il Lazio fa peggio, con il 14%), mentre al Nord resta indietro solo la Liguria con il 36%, ma una media generale del 50% di edifici certificati in modo più specifico.

LE COMPLICAZIONI

A condizionare e complicare questo generale lavoro di revisione del patrimonio scolastico sono stati, negli ultimi anni, diversi fattori. La normativa sulle nuove certificazioni dei luoghi di lavoro (che però non prevede, di fatto, alcuna sanzione in caso di inadempimento e resta inadeguata per un mondo come quello della scuola, frequentato da lavoratori ma anche da giovani e giovanissimi utenti); la modifica, dopo la tragedia di San Giuliano di Puglia del 2002, delle zone sismiche che vengono ridotte da dodici a quattro; il fatto che prima del 1971 la legge non richiedeva che gli edifici avessero la certificazione di agibilità, con conseguente, erronea compilazione dell’Anagrafe scolastica da parte degli enti chiamati a questo adempimento.

L’analisi regione per regione dello stato del patrimonio scolastico mette però in evidenza, ancora una volta, come la sicurezza delle scuole - parte fondamentale e decisiva dei diritti dell’infanzia - sia caratterizzata soprattutto da una forte differenziazione territoriale, tanto che il Gruppo CRC sottolinea che nel 3° Rapporto alle Nazioni Unite su Infanzia e Adolescenza «il tema delle differenze regionali è stato trattato come fattore di discriminazione nel relativo paragrafo». Aggiungendo, d’altra parte, che «la lettura congiunta di dati provenienti da differenti fonti ufficiali e disponibili su scala regionale, non è solo un esercizio teorico, ma può facilitare la comprensione della condizione dei minori nei diversi territori».