Nel capitolo diseguaglianze tra bambini del Nord e Sud Italia - una vera e propria “discriminazione regionale” secondo il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia - c’è la salute. Se, del resto, l’accesso stesso alle cure sanitarie anche solo primarie dipende in modo pesante ed inversamente proporzionale alla condizione sociale ed economica delle famiglie e dei loro figli, la lettura del dato macroscopico fornito sempre dall’Onu sul rischio di povertà ed esclusione sociale non lascia spazio a dubbi: il 50% di loro si trova al Sud, il 15% al Nord.

TASSO DI MORTALITÀ

Secondo il Rapporto 2018 del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dunque, anche per la salute dei più piccoli – dal concepimento all’adolescenza - le numerosissime e più gravi disparità sono quelle regionali. Se il tasso di mortalità infantile rilevato dalle Nazioni Unite in Italia è passato dal 2011 al 2014 dal 3,3 al 3,1% ma al Sud è due volte superiore rispetto al resto del territorio nazionale, la discriminazione è ancora più inaccettabile: il Paese migliora sì, ma a fronte – anzi, a spese – di un Sud sempre più povero, emarginato, insicuro.

“Per l’accesso (ai servizi sanitari e alle cure anche primarie) - precisa il Rapporto - sappiamo quanto possa essere rilevante la condizione socio-economica degli utenti e quanto le differenze regionali incidano sui determinanti fondamentali e primari della salute”.

Un dato eloquente riguarda i vaccini ed i relativi centri e consultori: la copertura è assicurata in tutto il Paese, ma la distribuzione varia molto a seconda del territorio, con risultati allarmanti sul fronte della prevenzione, quello cioè che condizionerebbe in modo virtuoso proprio la spesa pubblica sulla salute ed i relativi investimenti. Parliamo, per esempio, della percentuale per l’anno 2017 delle adolescenti nate nel 2001 e vaccinate con ciclo completo HPV: a fronte di una media nazionale di copertura del 70%, la Lombardia è al 75%, il Veneto al 77%, mentre la Sicilia crolla al 56%, con un -14%, in compagnia di Campania al 58% (-12%) e Calabria al 65% (-5%).

LA MIGRAZIONE SANITARIA

Ancora. Il Rapporto Onu precisa che “i dati sulla migrazione sanitaria ci dicono che (questa) rappresenta ancora un fenomeno rilevante (…) in parte evitabile e causata da una mal organizzazione dei Servizi, con un Centro-Nord caratterizzato da una forte attrazione e un Sud con alti indici di fuga, in particolare in Calabria e Campania”. E che “la recente approvazione di un modello di sistema di Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza riflette in maniera trasversale anche per l’area pediatrica una erogazione dell’offerta a macchia di leopardo”. Un esempio per tutti: l’offerta territoriale dello screening neonatale, per il quale l’Onu parla di “geopardizzazione”. Il contrario di quanto chiesto all’Italia entro il 2023, vale a dire la disponibilità di fondi adeguati per uno screening neonatale esteso obbligatorio.

DATI NON DISPONIBILI

Le criticità più generali, riscontrate dal Rapporto, mettono in luce altri due fattori molto importanti. Il primo riguarda la difficoltà a reperire dati aggiornati e disaggregati per Regione - il dato relativo al numero di pediatri è fermo al 2013 - con l’aggravante che non esiste ad oggi un monitoraggio dei fondi stanziati a livello locale per l’infanzia, che possa realizzare quanto richiesto dall’ONU al nostro Paese, e cioè che anche in ambito sanitario “i fondi assegnati a tutti i programmi a sostegno della realizzazione dei diritti dei minorenni, a livello nazionale, regionale e locale, siano spesi completamente e scrupolosamente”.

In particolare, riguardo la consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni e la sensibilizzazione riguardo l’allattamento esclusivo al seno nei primi 6 mesi di vita. Il secondo è che l’Osservatorio regionale previsto per l’Infanzia e l’Adolescenza è insediato attualmente in modo stabile solo in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Campania. Vale a dire, in appena sette regioni italiane, di cui una sola al Sud.