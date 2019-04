Non sappiamo bene quale siano le basi tecniche dell’esperienza manageriale di Gianfranco Battisti e come fino ad oggi si siano espresse le sue competenze in campo ferroviario. Ci rendiamo conto che una cosa è occuparsi di marketing e di sistemi urbani o dirigere la divisione alta velocità e una cosa è, invece, guidare una delle poche aziende strategiche del Paese che custodisce un asseto decisivo per lo sviluppo non assistenziale del suo Mezzogiorno.

Questioni di caratura, insomma, anche se ovviamente non abbiamo perso la speranza che ci possa sorprendere, anzi lo auspichiamo fortemente. Una cosa, però, è certa: la sua scelta per la guida delle Ferrovie, azionista il Tesoro al 100%, è stata favorita come sempre dalla politica e, in particolare, dalle preferenze a lui accordate dal partito di maggioranza della coalizione di governo, il Movimento Cinque Stelle.

Se non fosse altro per il fatto che questo partito ha il suo bacino elettorale decisivo proprio nel Mezzogiorno, tenendo ovviamente conto delle regole di buona gestione che non può non rispettare un capo azienda delle Ferrovie, ci si aspetterebbe un minimo di coerenza in termini di investimenti, coperture finanziarie e capacità esecutive-realizzative dentro un disegno strategico finalmente di medio periodo.

Nulla di tutto questo.

