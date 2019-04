Di feste e cerimonie comprese trasferte ministeriali e corte di clientes al seguito è piena la storia meno nobile del Mezzogiorno. Almeno da quando è uscito dalla lunga stagione della “coerenza meridionalista” degasperiana, l’intelligenza strategica dello Schema Vanoni, l’età dell’oro dell’irpino Pescatore e del siculo-valtellinese Saraceno. Hanno segnato il meridionalismo delle grandi opere e dei piccoli fatti. Tutti insieme hanno contribuito, in modo significativo, all’unico, vero, miracolo economico italiano, che trasformò un Paese agricolo di secondo livello prima in un’economia industrializzata, poi in una potenza economica mondiale.

Dopo, è arrivato il mostro bicefalo dell’assistenzialismo e dell’economia della catastrofe. Per finire, di male in peggio, nelle sabbie mobili dell’egoismo dei ricchi e del trasformismo dei poveri, tra una Grande Crisi e l’altra e il federalismo estrattivo di salsa leghista che continua a sottrarre indisturbato risorse pubbliche dal Sud per mascherare i suoi vizi e le sue difficoltà.

Per queste ragioni di fondo, siamo contenti che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, abbia raccolto l’appello-denuncia del nostro giornale sullo scippo al Sud, riceve il 6% in meno di spesa pubblica rispetto alla popolazione, e abbia preso l’impegno “a tenere conto di questi squilibri nell’ambito dell’autonomia differenziata”.

Si tratta di un’operazione verità, a nostro avviso, propedeutica a qualsiasi tipo di scelta che oggi si compie attraverso le parole del Capo del Governo e di cui gliene riconosciamo il valore. Ovviamente, come sempre, vigileremo su questi impegni per misurare la differenza tra le parole e i fatti e teniamo a ribadire di seguito i tre punti, a nostro avviso irrinunciabili.

