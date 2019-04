Il Paese dei due compagni di avventura (molto) belligeranti resta in bilico sul filo della crisi finanziaria, tra scandali veri e presunti. Se la crescita consolida il più 0,1% del primo trimestre dell’anno e i tassi stanno ancora così bassi, grazie alla regia lungimirante della Banca Centrale Europea, la crisi finanziaria non ci sarà.

Se la crescita continua a flettere, il mare di liquidità a buon mercato non servirà a salvarci e, a quel punto, la crisi finanziaria è sicura. Esattamente come è certo che il vaniloquio estivo dei nostri governanti belligeranti, oggi purtroppo addirittura più di allora in campagna elettorale, farà pagare a tutti noi ben 17 miliardi di tassi di interesse in più cumulati, nel triennio 2020/2022, rispetto ai livelli di quest’anno. Per essere precisi, 2 nel primo anno, 5,7 nel secondo, 9,7 nel terzo, toccando così quota 73,7 miliardi contro gli attuali 63,9. Tutto ciò, semplicemente per onorare le cedole dei titoli da noi collocati sul mercato in crisi di credibilità.

Questo giornale ha a cuore che l’Italia imbocchi, senza tentennamenti, la strada della crescita, non ha alcun interesse a una sterile contrapposizione tra Nord e Sud, ma ha voluto compiere un’operazione verità sui conti pubblici proprio nell’interesse del Paese intero. Per quanto riguarda asili nido, mense scolastiche, trasporti e assistenza sanitaria non ci possono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Appare miope se non proprio autolesionista, che si sottragga al povero (il Sud) il 6% rispetto alla sua popolazione e lo si regali al ricco (il Nord) attraverso il giochetto della spesa storica.

Per cui, inevitabilmente il ricco diventerà sempre più ricco e il povero sempre più povero. È in gioco qualcosa che vale la bellezza di 61 miliardi e siamo contenti che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, abbia messo nero su bianco al nostro giornale che se ne dovrà tenere conto in sede di autonomia differenziata. L’obiettivo, dal quale non defletteremo mai, è quello di una più corretta distribuzione delle poche risorse che ci sono.

