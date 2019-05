Asili nido: 51 milioni a Torino, 16 a Napoli, 0 a Casoria. Chiederete, Casoria chi? Ecco la risposta: popoloso comune dell’hinterland napoletano, per la precisione gli abitanti sono 77mila, i bambini con meno di quattro anni 2.200; e, quindi, nessun nucleo familiare di questo pezzo di territorio italiano e nessuno dei 2.200 bambini ha diritto neppure a un solo euro per un asilo nido pubblico. Altamura, Puglia, sempre formalmente Italia, 70mila abitanti, 3.500 bambini, spesa per gli asili: zero euro.

Questa è (l’ex) Italia, così è se vi pare, direbbe Pirandello, perché come è di indubbia evidenza i diritti di cittadinanza sono aboliti. Anzi, spieghiamoci meglio: esistono questi diritti al cubo se hai la ventura di nascere a Torino, o ancora di più in Brianza, esistono poco, direi ingiustificatamente attenuati se nasci a Napoli, sono eliminati del tutto se hai la sfortuna di venire al mondo in quel di Casoria o di Altamura.

SCIPPO AL SUD: I COMUNI SONO IN RIVOLTA

Questo giornale ha messo in guardia chi ci governa dal primo giorno di sua uscita in edicola: tra una lesione e l’altra del titolo quinto della Costituzione, si è attuata sotto traccia una formula perversa di federalismo all’italiana che ignora perfino le regole della legge Calderoli (sanità, scuola, trasporti: vanno fissati criteri base per tutti) e che, soprattutto, attraverso il marchingegno della spesa storica, continua a dare di più ai ricchi e di meno ai poveri.

Ogni anno di più al ricco, e di meno al povero. Ogni anno di più, e ogni anno sempre di più ingiustificatamente.

L'EDITORIALE COMPLETO DEL DIRETTORE ROBERTO NAPOLETANO SULL'EDIZIONE CARTACEA DI OGGI