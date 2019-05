Qualcuno avvisi Erika Stefani, ministro per gli affari regionali e le autonomie, che è meglio lasciar perdere. L’assalto finale al bilancio pubblico italiano, quello più ardito di tutti, non è andato bene. Perché vuole trasformare in cassa delle Regioni ricche, come Lombardia e Veneto, ciò che appartiene alla comunità nazionale ed è stato per anni indebitamente sottratto alle popolazioni meridionali.

Questo assalto ha avuto l’effetto esattamente contrario per chi lo ha proposto. Non solo non darà quell’autonomia differenziata così palesemente incostituzionale, si vedano le argomentazioni da par suo di Cesare Mirabelli, ma ha finito con l’aprire gli occhi di chi non aveva capito bene come stavano le cose.

Ha messo a nudo le malefatte commesse di anno in anno sempre di più, e sempre di più ingiustificatamente, con l’arroganza di chi ti ruba qualcosa e ti dice che è colpa tua perché sei un incapace o, peggio, un incapace corrotto o, ancora di più, colluso con la criminalità organizzata. Quasi che i bambini di Reggio Calabria o di Casoria o di Altamura, per volontà Nordista, vengano al mondo con l’infamia per cui i loro Comuni di appartenenza non hanno diritto neppure a un euro per fare un asilo nido pubblico o una mensa scolastica e loro debbano, dunque, rinunciare per volontà Superiore ai loro diritti di cittadinanza. Vergogna.

Gentile Erika Stefani, la tabellina con cui ha ritenuto di pubblicizzare i trasferimenti pubblici alle singole Regioni è un esempio di destrezza da gioco delle tre carte di Forcella e dintorni.

