Mancava l’ultimo tassello del mosaico dell’Italia assistita e anche questo arriva puntuale, con la forza dei numeri certificati dall’Istat, in un Paese capovolto nel silenzio complice di tutti. Il regno del posto fisso non è a Napoli o a Bari, ma a Milano e Venezia. Roma come Capitale fa storia a sé. A saccheggiare il bilancio della Repubblica italiana è il Nord con un milione e 471mila dipendenti pubblici contro il milione e 227mila del Sud, che è la somma dei dipendenti delle regioni continentali e delle due isole.

OPERAZIONE VERITA': ESERCITO DI DIPENDENTI PUBBLICI AL NORD

Se mettessimo insieme Nord e Centro si arriva fino alla cifra-record di 2 milioni e 245mila dipendenti pubblici. Ciò che conta, però, sono i comportamenti del Nord, del Centro e del Sud come soggetti pubblici negli anni delle Grandi Crisi. Tra il 2011 e il 2015 il Centro-Nord continua ad assumere e, quindi, a aumentare stabilmente il carico della spesa pubblica, lo fa 26mila volte, il Sud è costretto a espellere dagli uffici pubblici 14mila persone.

Ancora più illuminante il capitolo dei contratti a tempo indeterminato: veneti e lombardi difendono con i denti il posto fisso, lasciano l’impiego pubblico uno su tre rispetto a campani e pugliesi.

Insomma, diciamo le cose come stanno: il Sud paga il conto di tutti, vede espatriare per intero il suo talento giovanile, è obbligato a lasciare persone a casa oppure a inventarsi formule part time e precarie per cercare di contenere la spesa.

