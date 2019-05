Secondigliano. Piscinola. Marianella. Miano. San Pietro a Patierno. Chiaiano. Scampia. Scolpite questi nomi su una pietra e mettetevela in tasca. Avrete con voi la pietra cimiteriale della Capitale del Mezzogiorno d’Italia, la Napoli che nessuno vuole vedere, ma mette a nudo il macabro egoismo di chi vieta di nascere a metà Paese. Custodirete in tasca la prova documentale della miseria italiana.

Da un lato, c’è la foto di Noemi, 4 anni con un polmone perforato che lotta per sopravvivere. Dall’altro, ci sono le stazioni della morte di Napoli Nord: 200mila abitanti, un quinto della popolazione totale, zero cinema, zero teatro, zero librerie, zero centri attrezzati per i giovani. Un solo campetto di calcio in mano a bande criminali che don Aniello Manganiello, il prete anticlan, ha cacciato, ma è finito sotto scorta e si è guadagnato odio imperituro. A Scampia metà dei bambini ha problemi di vista perché i genitori non hanno i soldi per curarli e li fanno crescere in un mondo di ombre. Loro il sole di Napoli non possono vederlo, non percepiscono i colori netti, non li riconoscono.

Vivono in un mondo distorto e sono destinati a isolarsi. Disumano. Napoli ha vinto la guerra con la camorra, i clan che facevano attentati col bazooka o le autobombe o le decapitazioni. Ha perso quella con le bande di gangster che hanno fatto un’incursione dalle “lande desolate” dell’area Nord a Piazza Nazionale e hanno reso la città ostaggio di psicopatici che ammazzano e si scattano i selfie su Facebook.

