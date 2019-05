Al peggio ci si abitua sempre, ma è sempre troppo tardi quando si decide di reagire. Siamo ultimi in Europa, non era mai successo in nessuno degli anni delle Grandi Crisi, ma almeno si colga questo dato terribile per fare l’unica operazione verità di cui il Paese ha vitale bisogno.

Si dicano due cose, forti e chiare.

La prima: se il Mezzogiorno non esce dalla sua crisi senza freni, l’Italia potrà collezionare anche qualche decimale di crescita ma è destinata (tutta) a spegnersi più o meno lentamente, a uscire dal novero dei Paesi industrializzati.

La seconda: la crisi attuale delle regioni deboli è frutto, in misura significativa, del saccheggio senza precedenti che le regioni forti hanno fatto delle risorse pubbliche sottraendo ai poveri per dare ai ricchi con il giochetto delle tre carte che si chiama spesa storica; si è iniettato così nelle vene del Nord prima il virus malefico dell’assistenzialismo e poi, cosa ancora più grave, direi imperdonabile, quello del malaffare dove il sistema Platì, della famiglia Molluso della ‘Ndrangheta, diventa il sistema Milano con imprenditori e politici addirittura in cabina di regia. Fermiamoci, per favore, un attimo prima del baratro.

Questo giornale ha documentato che da molti anni in qua balla un 6% di trasferimenti di spesa pubblica sottratti al Sud e regalati al Nord per cui se nasci a Reggio Calabria hai diritto in termini pro capite a 18 euro annui per gli asili nido, ma se hai la fortuna di nascere in Brianza ti toccano 3mila euro.

