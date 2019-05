Lo avevamo chiamato poltronificio lombardo, ma non osavamo immaginare che il burattinaio di seggiole e poltrone agli amici degli amici, in società partecipate con più consiglieri di amministrazione che impiegati, potesse essere addirittura in cabina di regia con imprenditori della ’ndrangheta in un coacervo di malaffare dove il sistema Platì diventa il sistema Milano.

A quali abissi terribili ci ha condotto un regionalismo predone dove i ricchi, a partire da lombardi e veneti, continuano a sottrarre ai poveri flussi di spesa pubblica dovuti per decine di miliardi con il giochetto della spesa storica!

OPERAZIONE VERITA': LO SCIPPO AL SUD SULLA SPESA PUBBLICA

Tolgono asili nido, mense scolastiche, pulmini e treni a alta velocità alle famiglie e alle imprese meridionali per dirottare quelle stesse somme in un imbuto gigantesco di clientele assistenziali e ora, perfino, di malaffare in combutta con la ’ndrangheta. Che, come racconta il nostro Anastasi, sembra dare ordini a questa cabina di regia politico-imprenditoriale varesotto-meneghina preservata intatta (anzi affinata nelle distorsioni criminali) dai tempi di Mani Pulite.

Altro che autonomia differenziata, sbaraccare le Regioni e recuperare una visione di insieme come Paese in termini di interesse nazionale e di investimenti produttivi è oggi la priorità assoluta. Balliamo sull’orlo di una crisi finanziaria e assistiamo allo spettacolo di un governo bicefalo su tutto, che ha impiegato circa tre settimane per dire una parola chiara anche se sempre contrapposta sul caso del sottosegretario leghista Siri.

