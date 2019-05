Ricordo una telefonata di Carlo Azeglio Ciampi di molto tempo fa, cito a mente: direttore, questa Europa la stanno maltrattando, o non se ne parla o la si attacca, e poi li guarda i tg? “Sì, perché?” Risposta secca: “È tutta colpa nostra, a sentire i tg, siamo noi ad avere costruito questa gabbia, non è vero, fa male”.

Passa qualche tempo e richiama: “Mi è venuta un’idea, ma perché non facciamo noi, io lei e l’ambasciatore Puri Purini, un dialogo a tre voci, scriviamo un libricino con una bella lettera ai nostri giovani, proviamo a parlare direttamente con loro, prima al cuore poi alla testa”.

Era fatto così Ciampi, capiva che il sogno europeo si stava consumando, e lui come sempre, come ogni volta che la crisi mordeva e toccava i portafogli e lo spirito degli italiani, lui voleva parlare al loro cuore, spiegare che dopo ogni caduta ci si rialza, dimostrare con i fatti a chi soffre che non è solo. Questo era l’uomo, che per me viene prima del governatore della Banca d’Italia, del presidente del Consiglio, del Capo di Stato, del servitore integerrimo della cosa pubblica. Perché il bello di Ciampi è che poteva anche sbagliare, ma aveva la qualità rara di riconoscerlo e di chiedere scusa.

Ho pensato a lui quando ho deciso di aprire il giornale di oggi con la lettera sull’Europa che mi ha scritto Maria Giovanna Rullo, laureata in relazioni internazionali all’Università della Calabria, capitale europea per la Logica deduttiva dell’intelligenza artificiale, sì avete capito bene, proprio lì in fondo allo Stivale, dove verranno a lezioni di futuro scolaresche di Oxford, Vienna e dei più rinomati college americani.

