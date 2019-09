Ritorna una consapevolezza smarrita da troppo tempo. Il primo problema dell’economia italiana è il suo riequilibrio territoriale. Ne erano pienamente avvertiti l’Europa e tutti gli osservatori internazionali che, in ogni loro documento, hanno chiesto alla classe di governo italiana di concentrare sforzi e spesa pubblica produttiva in quei territori, di farsene carico senza assistenzialismo, di recuperare competitività investendo dove i bisogni insoddisfatti e i divari infrastrutturali sono più accentuati.

Hanno tutti parlato nel vuoto, ogni richiamo di assoluto buon senso è caduto davanti al muro degli egoismi tutti riuniti sotto la bandiera della Spesa Storica, per cui il ricco diventa sempre più ricco e il povero sempre più povero, nel silenzio complice di tutti. Si è deciso con la legge Calderoli del 2009, attuando in modo distorto il federalismo fiscale, che spesa pubblica sociale (asili nido, scuola, sanità) e spesa pubblica produttiva (treni a alta velocità e infrastrutture di sviluppo in genere) dovessero essere indebitamente indirizzate a favore delle regioni ricche sottraendo qualcosa come oltre 60 miliardi l’anno alle regioni povere. Questo è il peccato mortale della classe di governo padana, di ogni schieramento politico, che ha avuto le chiavi della cassaforte italiana degli ultimi venti anni.

Questa è la colpa grave di cui si è macchiata la classe dirigente nordista del Paese avendo anche la sfrontatezza di accusare sempre l’Europa che, in questo caso, non ha colpa alcuna anzi ha messo tutti sull’avviso per tempo, e il ceto dirigente meridionale trattato alla stregua di un arruffone incapace se non di peggio, cosa vera ma in misura infinitamente inferiore a quella rappresentata se non altro perché le somme in gioco sono state drasticamente ridotte. Questo ceto dirigente meridionale - non solo politico ma composto anche di economisti à la page che prima parlavano di abolire il Mezzogiorno e oggi parlano di secessione dei ricchi - ha soprattutto la responsabilità di non essersi nemmeno accorto del furto di Stato aggravato, a spese della comunità meridionale, che avveniva di anno in anno sotto i loro occhi di amministratori o di raffinati analisti senza che nessuno di loro dicesse mezza parola.

Una vergogna espressione del trasformismo all’italiana dalla quale ci sentiamo di escludere la navicella corsara degli studiosi della Svimez, di Animi e di pochi altri che hanno avuto sempre una sola faccia e un solo pensiero.

Soprattutto, perché i loro numeri erano quello giusti sia sugli zero euro per asili nido a troppi Comuni del Mezzogiorno e sia per quella caduta senza freni degli investimenti in infrastrutture che porterà fino allo 0,15% del pil, in pratica all’azzeramento, la spesa pubblica allargata diretta alle Regioni meridionali. A causa di una bulimia assistenzialista delle Regioni settentrionali che ha fatto male al Sud almeno quanto lo ha fatto a loro, allontanandole dalla retta via dell’accumulazione privata, della ricerca e di una crescita sana della produttività.

Per tutte queste ragioni non possiamo non essere soddisfatti di ciò che ha generato nel dibattito pubblico nazionale prima l’operazione verità sui conti pubblici poi il Manifesto per l’Italia, concepiti e lanciati dal nostro giornale. Abbiamo detto con chiarezza che Conte e Prodi hanno dimostrato di cogliere lo spirito profondo che è fuori dagli schematismi gretti dei governatori della Lombardia e del Veneto totalmente inadeguati a misurarsi con la portata storica di una simile sfida e i rischi connessi per un Paese di circa 60 milioni di persone e che fa peraltro sempre meno figli. Per recuperare competitività, sviluppo e coesione, molto probabilmente, la logica va totalmente ribaltata.

Oggi, sempre dalle colonne di questo giornale, Anna Maria Furlan, a capo della CISL, invita Conte a dare seguito alle sue dichiarazioni di intenti e a attuare un piano di investimenti veri, partendo da numeri certi e condivisi, per rilanciare l’Italia tutta e consentirle così di contare non a parole in Europa. Sottoscriviamo tutto, a partire dal richiamo alla stagione del fare di Giulio Pastore, ministro per il Mezzogiorno, e del suo impegno a favore della formazione e di una crescita che abbatte o riduce fortemente le diseguaglianze. Ci permettiamo solo di lanciare un avvertimento al Presidente del Consiglio Conte: attenzione a parlare di una nuova Banca per il Mezzogiorno, è già successo tante volte in passato e o non se ne è fatto niente o si è fatto qualcosa che ha finanziato nuovo assistenzialismo e scavato nuovi buchi nel bilancio pubblico. Si lavori sull’esistente e secondo le logiche di mercato perché il Mezzogiorno produttivo ha bisogno di avere al suo fianco operatori professionali specializzati e non stuoli di portaborsa al servizio di questo o quello tra i capi bastone di vecchi e nuovi carrozzoni.

La lungimiranza di Draghi, e non dubitiamo che la Lagarde seguirà sulla strada intrapresa della politica monetaria espansiva, è fondamentale per evitare una nuova recessione globale e la caduta verticale di ruolo dell’Europa sui mercati globali. Perché ciò non avvenga, occorre che il cavallo – imprese e famiglia – torni a bere e questo può avvenire solo se Germania e Olanda allargano i cordoni della borsa e se, in casa nostra, fanno altrettanto le Regioni del Nord uscendo da un circuito perverso di sovranismo regionale masochista che fa male a loro quanto al Sud. Non abbiamo bisogno nei territori italiani abbandonati di una nuova Banca assistenziale, ma di asili nido, mense scolastiche, reti Wi Fi all’altezza degli standard competitivi globali, treni a alta velocità e alta capacità ferroviarie. Questo ci chiede il mondo, questo dobbiamo essere capaci di fare noi. Altrimenti la progressiva marginalizzazione italiana non si fermerà e il conto sarà pesante per tutti. Poveri e ricchi. Senza riguardi per nessuno.