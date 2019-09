Purtroppo, il copione non cambia. Finisce l’estate e finisce la pausa talk. Sono tornati tutti. Cominciano la mattina e fino alla sera tardi ci propinano a reti pubbliche e private unificate ore e ore di trasmissioni televisive dedicate a Renzi il temerario o alla somma ipocrisia di chi deve tutto a Berlusconi e si appresta a lasciarlo. Per non parlare del nuovo ring permanente in allestimento, sempre di parole al vento ovviamente, tra i due Matteo (Salvini e Renzi) al posto di quello dei due ex gemelli, il Di Maio che abolisce la povertà dal balcone di Palazzo Chigi e il solito Salvini che invoca pieni poteri dal bagnasciuga.

Non vorremo disturbare la commedia dell’arte italiana con i suoi personaggi, prima gialloverde poi giallorossa, dove oggi è di moda interrogarsi monotematicamente se Renzi è temerario, furbo, fesso o direttamente pirla, che è un’altra cosa. E ancora: se lo è più o meno del pirlone honoris causa del fuori stagione agostano che è Salvini di cui però non si è ancora capito se ha fatto l’autogol della sua vita o ha conquistato il calcio di rigore dello scudetto del prossimo campionato. Un po’ di pietà, per piacere.

In Spagna vanno a votare per la quarta volta e in Israele solo quest’anno si è già votato due volte, non hanno un governo, ma non succede nulla perché l’economia della prima cresce sopra il 2% e quella del secondo sopra il 3%. Sapete perché? Vado per sintesi: in Spagna la politica è ferma, ma i treni corrono veloci, fanno buon uso dei soldi pubblici e dei finanziamenti comunitari.

In Israele con otto milioni di abitanti sfornano una delle prime venti economie del mondo. In Italia, dove la crescita è a zero e dove Nord e Sud sono gli unici in Europa a non avere raggiunto i livelli pre-crisi del 2008, chi ci governa e l’infinito carro della comunicazione politica televisiva e internettiana che gli scodinzola intorno passano il tempo a occuparsi del nulla o, in alternativa, tra la pattuglia dei cosiddetti responsabili sopravvissuti, della salvifica manovra in arrivo.

Noi oggi apriamo il giornale con i numeri della vergogna italiana, quella dei diritti negati ai bambini del Sud di cui nessuno parla. Il 100% dei Comuni ha in Friuli un servizio educativo, in Calabria appena il 6%. Nel Sud il 50% dei bambini è a rischio povertà, al Nord il 15%. La spesa per infrastrutture di sviluppo nelle regioni meridionali è pari allo 0,15% del pil, di fatto non esiste, comunque il minimo storico dal dopoguerra a oggi. In queste condizioni strutturali non vorremmo apparire brutali ma la manovra non è lo strumento per rilanciare l’economia.

Deve raccattare 30 miliardi (metà dal fallimento di reddito di cittadinanza e quota 100 combinati con un deficit-pil del 2% ritrattato) per disinnescare l’Iva (23 e passa miliardi) fare qualcosina sul cuneo fiscale (5miliardi) e un po’ di spese obbligatorie.

Diamo un consiglio non richiesto a Conte e a Gualtieri: sul sentiero stretto della manovra lavorerete come pazzi e non otterrete niente, alla fine sarete sopraffatti dal frastuono politico-mediatico che mette le ali a Salvini e Renzi. Occupatevi piuttosto dell’operazione verità sulla spesa pubblica e mettete mano seriamente alla Centrale di progettazione e alle stazioni appaltanti.

Dovete spiegare al Nord che la pacchia assistenziale è finita e, con quei soldi, riequilibrate la spesa sociale su scuole, asili nido e ospedali dove il Paese lentamente muore. Dovete essere capaci di fare investimenti veri con le risorse ordinarie e i fondi comunitari perché l’economia recuperi il suo mercato interno e torni a crescere in modo significativo. Lasciate agli altri il palco lunare dei talk o le tribune dello zero virgola, voi chiudetevi in una stanza e staccate i telefoni, il bluff delle parole non risponde ai bisogni delle persone e incanta sempre meno. O rimettete in moto la macchina degli investimenti o sarete inghiottiti dal solito circo mediatico dove c’è sempre qualcuno più bravo di voi.