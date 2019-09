Ha proprio ragione il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Il Paese ha bisogno di liberarsi dalla logica del capro espiatorio - l’Europa, la finanza, i mercati, gli immigrati – per fare le cose, non per continuare a dire sempre più rumorosamente perché non si fanno e additare puntualmente qualcosa o qualcuno che coprano le proprie responsabilità. Le sfide poste dal cambiamento tecnologico e da quello demografico non si affrontano nei convegni o con le consultazioni della piattaforma Rousseau, ma richiedono un piano organico di interventi dal lato della domanda e dell’offerta sorretto da solida cultura di governo (che è l’esatto contrario della propaganda) e da altrettanta capacità esecutiva.

Sono giorni che insistiamo su una questione apparentemente minore, ma in realtà decisiva: le tossine televisive di un talk show permanente che costringe il dibattito italiano dentro la gabbia di un leaderismo esasperante, a tratti becero, all’inseguimento di particolari tanto superflui quanto degenerativi, quasi sempre sganciati dalla realtà dei fatti, lontano dai bisogni delle persone e dai temi cruciali dell’unico Paese europeo che non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi del 2008. C’è un drammatico problema di percepito che sovrasta la realtà e condiziona comportamenti e scelte dei singoli.

Il vero spartiacque che si è aperto in questi anni, tra noi e la Spagna, cioè tra due Paesi del Sud Europa che hanno pagato un prezzo simile (pesantissimo) per la seconda Grande Crisi, che è quella Sovrana del 2011, riguarda il tasso di consapevolezza dei problemi veri e la capacità di misurarsi con la fatica di affrontarli. Il Presidente Conte e il nuovo governo giallorosso hanno un’opportunità politica tanto grande quanto complicata da tradurre in atti conseguenti. Saperla cogliere coincide con la loro ragione di sopravvivenza.

Uscire dal talk parolaio, liquidare la pratica della manovra di bilancio senza sfracelli, e concentrarsi sul problema capitale del Paese: rimettere in moto la macchina degli investimenti materiali e immateriali. Non sui giornali, ma nei territori, alla voce fatti, avvalendosi di una regia centrale e di poteri speciali che inchiodino alle loro responsabilità la peggiore classe politica che è quella locale, un regionalismo quasi sempre predone, spesso assistenziale, anche quando si ammanta di efficienza evitando che qualcuno la misuri, comunque divisivo e paralizzante. Una, due o tre rondini, ammesso che ci siano per davvero, non fanno primavera. Non bisogna avere paura di essere impopolari, ma piuttosto del contrario.

Conte conosce come pochi l’importanza strategica della funzionalità della macchina amministrativa e ha anche perfetta consapevolezza della vergogna italiana che sono le scuole dei bambini del Sud dove si rischia la vita e una terra come la Calabria dove se vuoi partorire devi magari fartela tutta per trovare un punto nascita.

Un Paese spaccato in due per il divario abnorme di spesa sociale e di infrastrutture di sviluppo frutto della miopia egoista del Grande Partito del Nord che ha fatto uso assistenziale di risorse pubbliche dovute al Sud e ha posto così le basi per la colonizzazione, soprattutto francese, dei santuari della finanza e per una progressiva marginalizzazione del tessuto industriale. Ha avuto la bella idea di indebolire così tanto il Mezzogiorno da radere al suolo il principale mercato interno dei prodotti ideati e fabbricati dal Nord, oltre a indebolire la forza costitutiva del sistema Paese nell’arena della competizione globale con una nuova Grande Crisi alle porte. Questo è il problema italiano.

La Spagna è ripartita così. Ha preso coscienza del problema e ha fatto i treni veloci dove non c’erano, ha aperto i cantieri delle opere e dei cervelli, ha fatto bandi di gara che premiano i ricercatori migliori, ha utilizzato al meglio i fondi comunitari. Ha smesso di cercare capri espiatori da esibire nei talk. Si è messa a fare le cose.