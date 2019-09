Nel lungo, documentato, intervento sul Mezzogiorno del direttore generale della Banca d’Italia, Fabio Panetta (LEGGI), con il quale abbiamo deciso di aprire oggi il giornale, ci sono tutti i temi sensibili della grande questione italiana irrisolta.

La stagione d’oro dei meridionalisti come Saraceno, Giordani e Menichella che puntarono su infrastrutture e industria. La Grande Crisi Finanziaria del 2008 dove la scena viene occupata dai problemi dell’intero Paese e il Mezzogiorno perde di specificità e di attenzioni. Si allontana inesorabilmente dal Nord. Ci sono, soprattutto, i numeri che misurano algebricamente colpe e responsabilità, ti fanno capire come e perché ci sono stati due decenni e passa in cui la convergenza tra le due aree del Paese avanzava in un quadro espansivo nazionale e perché dopo non è stato più così.

I numeri hanno una qualità: parlano. Per tali ragioni questo scritto si inserisce nel solco della tradizione meridionalista della Banca d’Italia che ha avuto nelle ultime Considerazioni Finali del Governatore, Ignazio Visco, un punto di assoluta preveggenza rispetto a un dibattito domestico spesso datato, dominato da egoismi e miopie, in una logica regressiva deteriore che nuoce in pari misura ai ricchi e ai poveri.

C’è un elemento, però, che sovrasta tutti e coincide con le ragioni editoriali della campagna di questo giornale. Negli ultimi dieci anni gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, in rapporto alla popolazione, sono risultati sistematicamente inferiori rispetto al Centro Nord.

Nelle reti autostradali e ferroviarie le Italie sono due e tra di loro, sempre in rapporto alla popolazione, la distanza è abissale. C’è un problema assoluto di distribuzione delle risorse e c’è un problema di capacità di spesa. La seconda ricostruzione dell’Italia, non del Mezzogiorno, deve ripartire da questa doppia verità.

Servono fondi adeguati senza giochetti strani sui cofinanziamenti e servono poteri speciali con un ruolo centrale di regia operativa. Continuare a chiedere a chi ha dimostrato di non essere all’altezza di cambiare registro assomiglia a un modo per pulirsi la coscienza e fare in modo che le cose restino come prima. Proprio quello che non ci possiamo più permettere.