Bisogna cominciare a dirlo con chiarezza assoluta e ripeterlo, se necessario, in maniera ossessiva. C’è un solo modo certo per fare sì che l’Italia intera resti nelle sabbie mobili della sua mancata crescita e si avviluppi in una spirale di finti alibi (l’Europa, i mercati e così via) che hanno il solo scopo di coprire errori e egoismi fatali. Continuare a fare quello che si è fatto finora: scassinare il bilancio pubblico, con più stratagemmi, per sottrarre indebitamente risorse al Sud e darle al Nord; lavorare di fantasia e mettere su qualsiasi marchingegno per provare a dirottare dalle regioni meridionali alle regioni settentrionali le risorse europee destinate all’agricoltura con il risultato pratico finale di perderle in toto.

Non si può continuare a fare in casa, nel silenzio complice di tutti, esattamente ciò che si rimprovera in Europa a tedeschi e olandesi. Non si può non rendersi conto che dalla Grande Crisi, passata e prossima ventura, l’Italia può uscire tutta insieme non a pezzi e bocconi esattamente come Germania e Olanda fanno finta di non capire che se non riaprono, sia pure con colpevole ritardo, i cordoni della borsa, non premono l’acceleratore su domanda e investimenti, l’Europa intera rischia concretamente una nuova deflazione. Il linguaggio e i comportamenti dei Governatori Fontana e Zaia, meglio conosciuti dai nostri lettori rispettivamente come il “Gallo” – petto gonfio su una montagna di rifiuti che ci si ostina a non vedere – e il “Paglietta” – qualcosa che sta in bilico tra il comico, l’umorismo e la tragedia – sono stati in questi mesi sistematicamente fuori dalla realtà e fuori tono.

Se vogliono conservare il rispetto delle loro comunità Fontana e Zaia devono fare autocritica pubblica e riconoscere di avere somministrato, consapevolmente o meno, la droga della disinformazione. Insomma: facciamola breve, bisogna che dicano una volta per tutte che non è vero che Lombardia e Veneto regalano al bilancio pubblico qualcosa che è loro, perché non lo è, ma che viceversa grazie a un serial killer che dura da dieci anni titolato Spesa Storica, coautori Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Giulio Tremonti, le comunità lombardo-venete hanno sottratto decine e decine di miliardi dovuti al Sud come spesa sociale e investimenti in infrastrutture.

Con questa “refurtiva” di Stato hanno alimentato il peggiore assistenzialismo a favore degli amici degli amici e, purtroppo, a volte hanno addirittura stimolato, magari indirettamente, la crescita delle attività delle mafie nei loro territori. Hanno di certo rubato il futuro ai giovani del Sud e tagliato brutalmente il reddito delle famiglie meridionali. Hanno posto le basi - cosa che ancora, poverini, non hanno ben capito - della nuova recessione italiana privando il Nord del suo mercato più rilevante (i consumi di 20 milioni di persone) e condannando inesorabilmente lo stesso Nord a un destino di colonizzazione franco-tedesco-cinese.

Prima che sia troppo tardi, svegliamoci! Ricucire l’Italia ancora si può. Dare i treni veloci al Sud è un dovere, finanziare la ricerca e gli atenei dimenticati del Mezzogiorno non è altro che un risarcimento, ancorché modesto, degli scippi subiti in questi anni. Di qui, però, passa la salvezza di Lombardia e Veneto. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire.