Luca Zaia mente sapendo di mentire. Non fa mai un numero ma li conosce tutti. Quelli giusti e quelli sbagliati. La prima regola di chi amministra bilanci complessi è documentarsi prima di parlare e fa specie che a violare disinvoltamente questa regola sia uno dei Governatori che ha il più alto tasso di gradimento nella comunità del suo territorio.

Non si tratta di un errore ovviamente, tutti possiamo sbagliare, ma in questo caso l’errore è ripetuto e non può non nascondere una dose di malafede. Come possa impunemente Zaia dichiarare al Corriere della Sera che “se guardo ad alcune comunità del Sud che esportano malati con la valigia in mano, vedo che non hanno avuto meno soldi di noi” è davvero incredibile. I dati sono tutti pubblici. La Corte dei conti li snocciola puntualmente, di anno in anno, e alla faccia di ogni regola costituzionale di solidarietà, tutte le Regioni del Nord sono nettamente sopra la media nazionale e quelle del Sud nettamente sotto. Di anno in anno la forbice si allarga benché a produrre gran parte del deficit della sanità siano proprio le Regioni a statuto ordinario del Nord, Piemonte, Liguria, Toscana in testa, ma a seguire le altre comprese Lombardia e Veneto.

Pochi dati certificati dalla Corte dei Conti sulla spesa sanitaria pro capite, relazione gestione finanziaria dei servizi regionali, sono sufficienti a capire di che cosa stiamo parlando. Nel 2017 lo Stato mediamente ha investito 1.888 euro per ogni suo cittadino, tutte le Regioni meridionali, ad eccezione del Molise (2.101 euro pro capite), ricevono e spendono meno della media nazionale.

In particolare la Campania (1.729 euro), la Calabria (1.743 euro), la Sicilia (1.784 euro) e la Puglia (1.798 euro); mentre la spesa pro capite più alta si registra nelle Province autonome di Bolzano (2.363 euro) e Trento (2.206 euro), in Liguria (2.062 euro), Valle d’Aosta (2.028 euro), Emilia-Romagna (2.024 euro), Lombardia (1.935 euro), Veneto (1.896 euro).

Chiaro, signor Zaia? Ma di quale autonomia differenziata vuole parlare? Prima di chiedere autonomia lei e il suo collega lombardo, per non parlare dei signorotti a statuto speciale che con i soldi nostri finanziano le sagre di paese a Trieste o a Pordenone e nel ricchissimo Trentino, dovete mettere mano al portafoglio e restituire il maltolto. Se lei signor Zaia, come dichiara sempre al Corriere della Sera non ha l’anello al naso, può stare tranquillo che finalmente l’anello al naso non lo hanno più neppure i Governatori delle Regioni meridionali.

L’unico merito che rivendichiamo è quello di avere aperto noi gli occhi a tutti bandendo piagnistei e brandendo come pietre i numeri certificati dalla contabilità nazionale e segnalati sistematicamente da tutti gli osservatori tecnici, anche internazionali. Questo flusso imponente di risorse pubbliche, alimentato dal trucco della Spesa Storica, che favorisce in modo unidirezionale il Nord a scapito del Sud è inarrestabile. Probabilmente, la vera ragione per cui si voleva di tutta fretta varare l’autonomia differenziata è un’altra: era (e è) necessario a loro parere blindare l’indebito privilegio dei ricchi con i soldi pubblici sottratti ai poveri.

Siamo dentro una specie di macchina a orologeria che ogni giorno che passa aumenta in modo naturale il furto di Stato del Nord a spese del Sud tanto è vero che, passando dal 2017 al 2018, si scopre che la Lombardia e il Veneto hanno visto aumentare la quota di riparto del fondo sanitario dell’1,07% e dello 0,87% contro lo 0,42% della Basilicata. In termini assoluti, poi, l’esito del confronto è ancora più impietoso: la Regione di Zaia nel 2012 ha incassato 8 miliardi e 536 milioni, nel 2018 è passata a 8 miliardi e 913 milioni, circa 400 milioni in più; la Basilicata da 1,023 miliardi a 1,036 miliardi, 13 milioni in più. Mettere a confronto Puglia e Emilia Romagna, a quasi parità di popolazione, significa scoprire che ballano in poco più di dieci anni qualcosa come tre miliardi e passa tolti alla prima e regalati alla seconda. Se andiamo a toccare i capitoli della scuola e delle infrastrutture (a partire dai trasporti) scopriremo con le stesse fonti primarie dimensioni di furto addirittura stellari conseguiti dalle Regioni del Nord estraendo risorse dal bilancio pubblico nazionale destinate alle Regioni meridionali. Siamo alla farsa: si è interpretata, con destrezza truffaldina e miopia assoluta, la regola costituzionale della solidarietà esattamente all’opposto. Si è deciso che fare solidarietà significa togliere soldi dovuti ai poveri e regalarli ai ricchi che già ricevono più di quello che a loro spetta. Questa non altre è la realtà.

Se hanno tanta fretta Zaia, Fontana, per non parlare dell’ultimo arrivato Fedriga seduto su una montagna di privilegi ingiustificati ancora superiori, chiedano rispettivamente che Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia escano dallo Stato italiano e si facciano le loro Repubbliche indipendenti. Prima, però, spieghino ai loro cittadini che rischiano di perdere la mammella di Roma che con i soldi pubblici sottratti ai cittadini meridionali consente loro di spendere e spandere a piacimento. Dicano la verità prima che i loro elettori vengano a prenderli con i forconi perché avranno scoperto da soli che i Zaia, i Fontana e ora anche i Fedriga hanno mentito spudoratamente. Rassegnatevi: il blitz, l’ultimo furto organizzato, è saltato. Mettetevi l’anima in pace e fatela finita con le balle, i lombardi e i veneti sanno fare di conto meglio di voi. Non vi seguirebbero.