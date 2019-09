Non ci vogliono stare. Tuonano, sbraitano, parlano di soldi che non sono loro. Raccontano un modello di efficienza che non esiste, ingannano i cittadini abbeverandoli alle sorgenti della disinformazione e della demagogia. Sono stati ricoperti di risorse pubbliche come non mai, decine e decine di miliardi l’anno percepiti indebitamente e dispersi in mille rivoli assistenziali, ma hanno la presunzione di ritenere che ciò che è tracciato nelle radiografie di tutte le principali istituzioni economiche e contabili del Paese non debba valere. Pensano che il loro giochetto di alzare la voce e accusare sdegnosamente tutti quelli che loro non altri hanno rapinato, continui a fare breccia nell’opinione pubblica. Valga assiomaticamente, come un teorema di fede, una verità celestiale rivelata e non discutibile. Valga per continuare a sottrarre altre risorse indisturbati.

No, signori Fontana, Zaia, anche signor Fedriga, è l’ultimo che si è aggiunto sua sponte alla comitiva, le vostre frottole hanno le gambe corte. A mettervi in riga è scesa in campo anche la Commissione europea che ha messo per iscritto, nero su bianco, il suo no all’autonomia differenziata: andrebbero al Nord ancora più risorse di quelle che ingiustificatamente riceve oggi, aumenterebbe ulteriormente il gap tra Nord e Sud; sarebbe il colpo di grazia per il Paese e certificherebbe un esproprio delle competenze dello Stato. Parole fortissime. Ovviamente parziali e insufficienti.

Perché come documentiamo dal primo giorno di uscita di questo giornale, con un’inchiesta permanente a tutto campo che si basa sulle rilevazioni fornite dal meglio della struttura statistica e contabile della Repubblica italiana e dei principali osservatori internazionali, l’origine della specifica crisi italiana dentro le due Grandi Crisi, finanziaria e sovrana, che hanno riguardato tutti i Paesi del Sud Europa, è da ricercarsi nello scippo di 60 e passa miliardi l’anno attuato per un intero decennio dalle Regioni predone del Nord a discapito delle Regioni meridionali.

Alle voci scuola - oggi richiamata formalmente anche dall’Europa - sanità, infrastrutture di sviluppo in genere e trasporti in particolare, si è deciso che la parte ricca dell’Italia dovesse mettere sul conto di quella povera il costo dell’austerità legata alle due Grandi Crisi e così l’Italia si è “suicidata” fino al punto di rischiare di uscire dal novero dei Paesi industrializzati e di iniettare quotidianamente nelle coscienze delle persone il seme distruttivo dell’egoismo accrescendo le diseguaglianze e facendo pagare all’Italia intera il prezzo di tanta miopia.

Per capire di che cosa stiamo parlando basti pensare che oggi il pil pro capite del Mezzogiorno è la metà di quello del Centro Nord e la disoccupazione al 20% è il doppio di quella del resto del Paese, la dotazione di infrastrutture delle due Italie assomiglia a quella di un’economia moderna che batte in testa (il Nord) e di un’economia di un Paese costretto al sotto-sviluppo (il Sud). Se non fosse vero ciò non si spiegherebbe altrimenti perché gli unici due territori europei rimasti ancora fortemente sotto i livelli pre-crisi del 2008 sono proprio le Regioni settentrionali (-2,4%) e quelle meridionali (-10%). Insomma: il grande scippo ha fatto, di certo, gli interessi di molti profittatori e alimentato un assistenzialismo deteriore non immune da infiltrazioni della criminalità organizzata, ma ha soprattutto consegnato l’Italia intera prima alla deflazione, poi a una lunga stagione di povertà e di marginalizzazione crescenti. Se si persiste nell’errore adesso si rischia addirittura di consegnare il Nord a un destino di colonizzazione franco-tedesco-cinese e il Sud a una deriva solitaria che ne indebolisce peso e ruolo nel Mediterraneo. Questi sono i termini reali della situazione.

CAMMINO INVERSO

All’Italia per tornare a crescere davvero e riprendere il ruolo che gli compete in Europa e sullo scacchiere globale bisogna chiedere di compiere il cammino totalmente inverso rispetto a quello seguito negli ultimi dieci anni. Bisogna abolire le Regioni, o perlomeno trovare il modo di uscire dalla macchina infernale delle micro municipalizzate degli amici degli amici del lombardo-veneto e dalla congerie di consulenze e assunzioni clientelari che allargano a dismisura il bilancio delle Regioni che si fanno arbitrariamente Stato, ma prima ancora va fatta chiarezza definitiva sui flussi di spesa pubblica perché non ci siano più cittadini di serie A e cittadini di serie B, bisogna pensare concretamente a ripristinare il servizio sanitario nazionale e a concentrare in sede centrale la macchina degli investimenti. Questa è l’unica vera manovra economica che il Governo Conte bis deve essere in grado di fare senza tatticismi e senza infingimenti.

I PICCOLI GIOCHI DI DEF E MANOVRA

Occorre uscire in fretta dalla miopia regressiva di un Nord estrattivo che penalizza se stesso e condanna il Mezzogiorno. Per la nostra, ahinoi, lunga esperienza non abbiamo nessuna difficoltà a dire che la manovra di bilancio vale poco e il Documento di economia e finanza (Def) praticamente nulla. Ciò nonostante non passerà giorno senza che ci si accapiglierà sul 2,2 di deficit-pil, se alzare o meno a 3-4 miliardi l’obiettivo di spending review, se ci sarà o meno un effetto espansivo di 0,3% a seconda di quanto si riuscirà a disinnescare delle clausole di salvaguardia che prevedono l’aumento dell’Iva. Per il cuneo fiscale facciamo la metà, ma non lo diciamo nel senso che partiamo da giugno per cui nell’anno i miliardi sono 5, ma per il 2020 sono 2,5. Piccolezze ordinarie. Non mancherà il solito folclore su improbabili regali se usi il bancomat e concrete penalizzazioni se usi il contante. Si alzerà il solito rumore che ha essenzialmente lo scopo di coprire la realtà che è quella di un cappio da 23 miliardi di cui non ci si riesce a liberare integralmente. Lasciate i Zaia, i Fontana, i Fedriga ai loro strepitii e occupatevi di altro.

REGIA CENTRALE E POTERI SPECIALI

Questo mi viene da dire a Conte e Gualtieri, capisco che la manovra si deve fare e sono consapevole di tutte le insidie da disinnescare, non vivo sulla luna, ma l’operato vostro e di questo Governo verrà giudicato da altro. Senza complessi di inferiorità bisogna avere il coraggio di dire che se non riparte il Sud l’Italia non ripartirà mai, anzi declinerà precipitosamente, e che perché ciò avvenga bisogna occuparsi dei 150 miliardi di investimenti pubblici in cantiere nei prossimi dieci anni e della dote di decine e decine di miliardi che arriva dai fondi comunitari e che esiste se quei miliardi si spendono al Sud non se si vogliono dirottare altrove o, peggio, fare sparire privandoli del cofinanziamento nazionale. Regia Centrale e poteri speciali a Palazzo Chigi per fare le opere davvero, a partire dai treni veloci e dalle reti immateriali, si ripristini la quota Ciampi del 45% degli investimenti pubblici al Sud non al Nord perché non esiste altra via per superare lo squilibrio regionale che è il grande, irrisolto problema. Lo sviluppo del Mezzogiorno è la priorità nazionale e, dopo dieci anni di sistematico azzeramento della spesa pubblica produttiva al Sud a favore del Nord, è necessario investire per aumentare il potenziale di mercato del Mezzogiorno, rendendolo attraente per i capitali privati, l’attività concorrenziale di impresa, i flussi turistici. Un incremento degli investimenti pubblici pari a un solo punto di pil in più per un decennio, ossia 4 miliardi annui, avrebbe effetti espansivi significativi per l’intera economia italiana. Al Sud il moltiplicatore degli investimenti pubblici potrebbe raggiungere un valore di circa 2 nel medio-lungo termine capitalizzando la complementarietà tra capitale privato e pubblico e i guadagni di competitività legati alle nuove, necessarie, infrastrutture.

RISVEGLIARSI DAL SOGNO EGOISTA

Perfino Fontana e Zaia dovrebbero arrivare a capire che l’economia del Centro Nord ne beneficerebbe per via della maggiore domanda nel Mezzogiorno e per la maggiore integrazione commerciale e produttiva tra le due aree del Paese. Come si è fatto fino a oggi, con il ricco che diventa sempre più ricco e il povero sempre più povero, siamo tutti più marginali e anche più cattivi. Risvegliarsi dal sogno egoista regalatoci dalla doppia Grande Crisi non è più un atto di generosità. Risponde all’idea unica, possibile, per rimettere in moto l’Italia e fare in modo che il cambiamento si percepisca concretamente.