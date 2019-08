Prima coscienza critica della Lega Nord, al punto da essere buttato fuori dal partito quando Matteo Salvini cominciò ad imperare. Ora osservatore attento. Flavio Tosi, ex assessore regionale del Veneto, ex sindaco di Verona ed ex segretario della Lega Nord-Liga Nord ha una convinzione molto precisa: Salvini ha sbagliato tutto.

Che cosa sta facendo Flavio Tosi, politicamente parlando?

“Stavo aspettando che cambiasse qualcosa all'interno del centrodestra, vista la deriva cialtronesca imposta da Salvini da un anno”.

E sta accadendo?

“Con quello che è avvenuto, mi sembra che tutto sia destinato a cambiare. E finalmente anche Forza Italia ha preso le distanze dalla Lega. Forse ci sono le condizioni perché sorga un centrodestra credibile”.

Che un po' era il suo progetto quando la espulsero dalla Lega. Ma che cosa intende per credibile e serio?

“Guardo il centrosinistra e vi scorgo due anime. Una è quella del Pd, con le cui idee non sono d'accordo, ma che è comunque un partito di governo. L'altra è l'anima demagogica del centrosinistra incarnata e intercettata dai Cinque Stelle”.

Vede le stesse due anime anche nel centrodestra?

“Non è un segreto che la Lega per Salvini premier abbia succhiato i voti di Forza Italia, mentre i Cinquestelle hanno fatto lo stesso con la base elettorale del Pd. Salvini è l'anima populista del centrodestra, di cui è diventato quasi monopolista”.

Come giudica la decisione di Salvini di staccare la spina al governo giallo-verde?

“Un errore politico e strategico colossale, che svela – finalmente – lo spessore della persona”.

Perché?

“Ha sbagliato modi e tempi, anche se era necessitato dalle scadenze di approvazione del bilancio. Ma così ha consegnato l'Italia alla Sinistra, con i Cinquestelle”.

Perché i tempi?

“Lo avesse fatto il giorno dopo aver vinto le Europee, anche se si sarebbe comunque trattato di una forzatura che avrebbe fatto storcere il naso a molti, poteva esser più comprensibile per gli elettori che lo avevano appena premiato”.

E invece?

“Ha aperto la crisi a Ferragosto, prendendosela con i Cinquestelle che a suo dire avevano detto solo di 'no', quando invece avevano calato le braghe. Penso alla Tav e al decreto sicurezza...”.

Risultato?

“Che ora è all'opposizione, con la prospettiva di rimanerci per qualche anno. Ed è costretto ad andare da solo, anche perchè con l'operazione di sganciare Giovanni Toti ha perseguito il progetto di svuotare Forza Italia dall'interno”.

In effetti, è un fallimento, anche se lui dice di aver perseguito un progetto lucido e che governare con i Cinquestelle non era più possibile.

“Secondo me si è trattato, invece, di un delirio di onnipotenza, in qualche modo paragonabile all'arroganza dimostrata a suo tempo da Renzi, il quale era però stato meno sgangherato nei modi”.

Cosa voleva?

“Prendersi tutto, era convinto di superare il 40 per cento e poter governare da solo”.

Di fronte a un errore di tali proporzioni, lei pensa che la Lega si ribellerà e che presenterà il conto al Capitano?

“No. E sa perché? Perché in questi anni ha normalizzato il partito. Ha cominciato facendo fuori me nel 2015. Poi ha emarginato sia Roberto Maroni, che Umberto Bossi”.

Quindi non ha nessun avversario interno? Eppure Giorgetti qualche segnale di dissenso lo ha mandato.

“Di competitori ce ne sarebbero due. Ma Giorgetti, per sua formazione politica, non si metterà mai contro Salvini. E Zaia, che ha in vista le elezioni regionali del 2020, non pensa proprio di farlo, se non altro perchè le liste le fa il segretario, il che è in qualche modo frutto delle leggi elettorali...”.

In che senso?

“Basta vedere come sono state composte le liste delle ultime elezioni politiche. Con quella legge elettorale i rappresentanti eletti sono un patrimonio personale del segretario. E' accaduto anche nel Pd dove il potere reale ce l'ha Renzi, che a suo tempo fece le liste, mentre Zingaretti è solo di facciata”.

Quindi non prevede rese dei conti nella Lega?

“No, non ci saranno scossoni interni. Anche perché, pensando al passato, Bossi aveva almeno un'idea di democrazia interna al partito. Salvini non ce l'ha proprio”.

Come giudica la trasformazione della Lega da partito del Nord a partito nazionale?

“È quello che avevo perseguito anch'io. Allora, quattro anni fa, per quella impostazione venni espulso, Salvini mi diceva che io non ero leghista perché guardavo al Sud. Adesso è quello che fa anche lui, con il massimo di incoerenza...”.

In che senso?

“Mi riferisco al fatto che fino al 2014-15 ha insultato l'Italia e gli italiani. Forse si dimentica quando diceva di non tifare l'Italia calcistica, ma di cambiare canale quando c'erano le partite. O quando insultava i meridionali... Adesso ha cambiato posizione, inseguendo il partito nazionale”.

Si può dire che il Nord non sia più rappresentato da questo governo?

“Ma non lo era neanche prima. Pensiamo al tema dell'autonomia. A Salvini non interessa l'autonomia, perché lui persegue ora il progetto di un partito nazionale e ha cercato consensi al Sud”.

Ma è quello che anche lei, Tosi, aveva fatto alcuni anni fa.

“Con una differenza. Salvini non si è rivolto a quelle forze che vogliono la crescita, l'incremento del lavoro e del turismo al Sud. Con il reddito di cittadinanza ha promosso ancora una volta l'assistenzialismo verso le regioni meridionali”.