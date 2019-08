Non professa ottimismo dinanzi al nuovo possibile Governo M5S-Pd, «ma è l’unico modo per rimediare alla follia di Matteo Salvini», vede biblicamente la «notte ancora alta», ma il lato positivo è che adesso sì che «la questione meridionale può diventare la questione nazionale del Paese».

L’economista e politologo lombardo Michele Salvati, uno dei primissimi promotori del Partito democratico, ha sempre visto con perplessità l’alleanza tra la sinistra e i Cinquestelle, bollati come «populisti che difficilmente cambieranno», eppure lo scenario che ora si apre rappresenta un’occasione da non perdere. Per il Nord produttivo e per il Sud scippato, per l’Italia nel suo insieme, insomma così come dovrebbe essere. Sul come si può discutere.

La soluzione, per Salvati, è di ampio e alto respiro, ovvero «creare davvero il Senato delle Autonomie che sia rappresentativo delle esigenze delle Regioni». Un’idea di grande valore che rischia di apparire utopistica dinanzi alle basse beghe di questi giorni, con vari cambi d’opinione.

Professor Salvati, questo Governo – se nasce – nasce ancorandosi alle regole dell’Europa, quindi ne avrebbero da guadagnare sia il Nord che il Sud: condivide?

«Non c’è dubbio che nascerebbe sotto questo ombrello, ma attenzione: siamo stati ancorati alle regole europee anche nei governi precedenti e non mi pare che il problema del Sud sia stato risolto. Occorre una soluzione costituzionale, l’unica possibile: creare il Senato delle Autonomie, perché ognuno ha diritto a far valere le proprie ragioni nella sede opportuna, che non può essere quella semplicemente istituzionale, ma quella costituzionale».

La partecipazione dei governatori alle votazioni sulle tematiche regionali sarebbe un primo passo?

«La presenza di governatori non basterebbe, serve mettere mano alla riforma del Senato in un modo a cui, al momento, non si è neanche pensato».

Numeri e dati terzi alla mano, il governo uscente era orientato a cristallizzare le differenze tra Nord e Sud: ora la musica può cambiare? Si può sperare nell’avvicinamento all’equità?

«Certo, può accadere, magari arriveranno maggiori risorse economiche al Mezzogiorno rispetto a prima, ma ho l’impressione che avere attenzione per le sofferenze del Sud sia solo un piccolo lenitivo che non risolve il problema».

Al Nord che produce e ora mostra timori - a cui inoltre la Lega non ha dato le risposte che chiedeva - conviene a lungo termine un Sud risarcito dagli scippi degli ultimi decenni?

«Sì, se verranno fatte riforme giuste. In queste ore sento parlare di sceneggiata sulle poltrone, ma io non la penso così. Sotto le poltrone ci sono questioni di linea politica, contano quelle».

Con un maggior riequilibrio geo-politico, la questione meridionale assumerebbe un valore diverso?

«La questione meridionale deve diventare la grande questione nazionale del nostro Paese, ma va messo mano a livello alto, ovvero solo quello costituzionale. Le pressioni degli interessi locali sono troppo forti per operare riforme ordinarie».

I dati che il nostro giornale ha pubblicato con una grande operazione verità parlano da soli: si riparte da quelli?

«I numeri che ha fatto emergere la Svimez hanno dimostrato con grande evidenza che c’è tanto terreno da recuperare. Poi la responsabilità ha molto a che fare con il lavoro dei ceti dirigenti meridionali: la colpa non va scaricata solo sui cattivi del Nord».

Le Regioni del Nord, però, hanno tentato di dare scacco matto con la loro richiesta di deleghe. Ipotesi legittime che nascondevano però la volontà di rimanere con la cassa in mano sfavorendo gli altri.

«Non c’è nulla di male a concedere poteri speciali ad alcune Regioni che sono in grado di andare avanti da sole, ma ci sono limiti invalicabili, in primis avere una visione nazionale e non particolaristica. “A che punto è la notte?” veniva chiesto al profeta Isaia. La notte è ancora molto alta, vedo questo. Eppure una via d’uscita ci sarebbe stata».

A cosa si riferisce?

«L’unico che si è comportato con coerenza è Silvio Berlusconi: ha sempre rigorosamente sostenuto la stessa idea, se Salvini l’avesse ascoltato avrebbe ridotto il suo tasso di sovranismo. Questo è stato il grande errore del leader leghista: non ha immaginato che contro di lui ci sarebbe stata non solo la rivolta dei peones, ma soprattutto dell’intera Europa a cui non possiamo non rimanere legati. È stata una follia, la sua. Il premier Conte se ne è accorto in tempo. Ora vediamo cosa accade».

Non ripone però grande fiducia nel Conte bis.

«Sono sempre stato contrario all’accordo M5S-Pd, ma davanti a un male così evidente come quello di Salvini ovviamente non si può essere contrari alla nascita di un nuovo Esecutivo. Sono sofferente, devo ammetterlo, e credo che non durerà molto. Poi tutto può succedere, però da quello che vedo e leggo, così deduco. I Cinquestelle hanno una visione politica distorta, dovrebbero perdere l’afflato populista».

Diventeranno riformisti almeno in parte?

«Mah, vediamo. So solo che all’ultimo referendum costituzionale in tanti si sono schierati contro la riforma dello Stato. Ora dovrebbero cambiare idea e favorire le riforme?”.