Questa volta bisogna dare ragione a Jovanotti, attaccato brutalmente da una cricca di “pseudo-ambientalisti” per via del suo “Jova Beach Tour.” Secondo loro Jovanotti, per portare avanti il tour, avrebbe eliminato alberi, distrutto colonie di uccelli, piallato dune incontaminate, fabbricato eliporti (eliporti!!!!!), scombussolato fenicotteri, dissecato stagni, buttato napalm sulle piantagioni di canna da zucchero del sud-est asiatico, “trivellato il mare, assoldato mercenari, mostrato ascelle a gente che non gradisce certe sconcerie, sudato troppo, goduto troppo, ballato troppo, cantato troppo.”

SCOPRI I CONTENUTI SUL JOVA BEACH PARTY

Mancava aggiungessero che avesse facilitato la propagazione di malattie tropicali o provocato tempeste e nubifragi violenti.

Ma perché i membri di queste associazioni ambientaliste avrebbero architettato simili deliri su di lui?

Secondo Jovanotti per pura mania di protagonismo. Questi ciarlatani, che si fanno passare per ambientalisti, si sono approfittati della sua popolarità e dell’importanza dell’evento per mostrare a tutti, quanto loro tenessero al bene del pianeta e quanto invece lui se ne fregasse. Insomma Jovanotti è stato fatto passare per un egoista dedito ai guadagni, con una spiccata propensione all’inganno, al furto e allo spaccio della gloria, e la sua fama, dunque, sarebbe ambigua assai. “Il mondo dell’ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi!” ha dichiarato Giovanotti. In effetti, come dargli torto? Gli hanno gettato fango addosso inquinandolo con la loro sporcizia interiore.

Non esistono ecologisti senza macchia, non basta aderire a una nobile causa per sentirsi puliti, non ci si ripulisce in questo modo dalla propria oscurità. Persino Greta, per essere l’ambientalista più pura di tutti è scaduta nel fanatismo, andando in barca a vela negli USA per non inquinare. Gli sforzi per sentirsi buoni, a volte, fanno diventare intolleranti, è come se Greta ci dicesse, io sono così buona, talmente buona, voglio talmente bene alla terra che chi non segue il mio esempio è un pessimo esempio.

Oggi i nuovi Buonisti sarebbero i finti ambientalisti. Buonista è di per sé considerata una brutta parola. La si usa, in questo caso, per indicare chi indossa la maschera del buono, mostrando di tenere sempre conto del pianeta e quindi dell’uomo, anteponendo il proprio egoismo alla causa, celando in realtà i suoi veri sentimenti. Ma non basta, buonista nella storia è stato anche qualcosa di molto peggio: c’è chi sotto le spoglie del buono ha compiuto i peggiori misfatti e in nome di una presunta bontà ha rubato, addirittura ucciso. È difficile scoprire chi commette crimini all’ombra di una nobile causa; a volte i cattivi si mostrano tali fin da subito, a volte si camuffano, e occorre adoperarsi per smascherarli.

Freud diceva che l'uomo non è padrone in casa propria, figuriamoci se lo è del pianeta, è per sentirsi tale che agisce contro di esso e quindi anche contro se stesso, rischiando di distruggerlo e di distruggersi.

In realtà il problema del cambiamento climatico è molto serio e complesso e non può essere lasciato in mano a questo nuovo ordine di credenti che ci dicono come dovremmo comportarci per salvarlo dall’avvicinarsi di una presunta catastrofe. Non è seguendo le loro direttive che si mantiene in vita l’amore per il pianeta.