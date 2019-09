La scuola chiudeva a giugno e noi saremmo partiti per le vacanze ad agosto.

«Quanti compiti ti hanno dato per settembre? Cerca di toglierteli di mezzo subito» mi suggeriva mia madre «Così poi non ci pensi».

Di preoccupazioni ne aveva già tante, grandi, e io non volevo mai dargliene una in più, nemmeno la più piccola.

A luglio avevo terminato tutti i compiti per le vacanze. Sentivo di risolverli con facilità perché avevo la mente ancora fresca delle lezioni. Al momento di fare le valigie era bello poterle dire «No, mamma, non lo porto lo zaino con i libri di scuola… sì, sì, ho fatto tutto».

Mi piaceva l’idea di non creare ingombro nel bagagliaio e di non averlo neppure dentro di me.

Archiviato il dovere, la vacanza era davvero vacanza: potevamo andare a dormire più tardi, svegliarci più tardi; scoprivo che esistevano altri libri, fatti di storie e non di esercizi; scoprivo che scrivere davvero era scrivere fuori tema; potevamo passeggiare senza meta la sera per le strade del paese, starcene seduti sui gradini della chiesa, dove faceva più fresco; potevamo prenderci tutto il tempo per abbracciarci come a perderci dentro parentesi di carne.

Il mare per me era davvero il mare: ero la prima a tuffarmi e non capivo le signore che entravano in acqua stando accorte a non bagnarsi i capelli; ancora oggi mi sembra di fare il bagno soltanto quando immergo la testa, quando metto a mollo i pensieri - come mia madre metteva a mollo i panni - e a volte qualche onda, cullandomi, se ne porta qualcuno al largo. Con la stessa intensità con cui mi assumevo il dovere per intero, assaporavo la libertà. E la percepivo più forte, come la luce per chi arriva dal buio.

Al rientro, i miei compagni raccontavano villeggiature diverse dalla mia: alcuni avevano trascorso giornate inframezzate da ore di studio con i loro genitori o con insegnanti privati; altri si erano dati al divertimento, avvertendo in sottofondo l’angoscia di stare sfuggendo al proprio dovere; altri ai compiti non avevano pensato affatto e adesso avevano l’incubo di doverli copiare.

Per quanto si possa crescere, ho l’impressione che tutti continuiamo a organizzarci un po’ come ci organizzavamo con i compiti delle vacanze o, almeno, io mi accorgo di avere continuato a sentire la necessità di terminare tutti i compiti prima di partire, anche quando la vita mi ha assegnato compiti irrisolvibili e mari lontanissimi.

Esistere per me è dondolare su un’altalena tra la negazione e la pienezza, del tutto incapace di mezze misure.

A oltre vent’anni di distanza, non so se il mio sia un buon metodo e se lo consiglierei. So che ognuno vive la vita che gli capita e la vive come gli viene.

Al rientro, mentre i miei compagni si raccontavano, io tacevo per confondermi tra di loro.

Per quanto ci si possa confondere, però, le nostre facce parlano.

Sulla mia c’è sempre stata un’asimmetria, come un’equazione che non torna, il volto di chi un occhio l’ha tenuto sempre aperto, perché non poteva permettersi distrazioni, ma con l’altro occhio ha sognato e molto.

In un occhio continuo ad avere i compiti, nell’altro il mare.

Buon anno scolastico a tutti, anche a quelli che in un’aula hanno smesso di andarci da un pezzo e frequentano la scuola più difficile, quella a cielo aperto.