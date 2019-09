Qualche anno fa, nel 2013, Mark Zuckerberg, il fondatore e proprietario di Facebook, a un evento di diffusione della cultura informatica aveva detto: «Tra quindici anni a scuola insegneremo a programmare i computer già dalle elementari, come facciamo con la lettura e la scrittura. E ci chiederemo come mai non abbiamo iniziato a farlo prima!».

Parecchi penseranno che Mark, recentemente nell’occhio del ciclone per gli scandali legati alla privacy degli utenti di Facebook, abbia un’opinione probabilmente esagerata e irrealizzabile.

Ma, in realtà, forse non è troppo lontano dal vero. Tutti quanti noi abbiamo studiato, alle elementari, come fare le quattro operazioni matematiche di base: somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Non penso che ci sia qualcuno che possa mettere in discussione il fatto di insegnare queste operazioni alle elementari anzi, penso potremmo concordare che sia una conoscenza assolutamente di base!

Però, come abbiamo visto un po’ di tempo fa proprio su queste pagine, fino praticamente a tutto il medioevo i calcoli venivano fatti usando un abaco (un pallottoliere), e abbiamo avuto bisogno di Fibonacci per divulgare gli algoritmi per fare le quattro operazioni di base. Algoritmi? Sì, anche se quando li abbiamo studiati alle elementari non abbiamo usato questo nome, i metodi con cui facciamo le operazioni matematiche non solo sono propriamente algoritmi, ma il termine stesso algoritmo deriva dalla latinizzazione del nome di Al-Khwarizmi, il matematico arabo che aveva descritto queste operazioni nel testo su cui poi Fibonacci si è basato.

Quindi, primo elemento di novità rispetto a quanto sapevamo, gli algoritmi vengono già insegnati alle elementari, anche se non con questo nome!

Secondo elemento di novità: esistono dei linguaggi di programmazione visuali, che somigliano a dei giochi, che vengono già usati in tutto il mondo per insegnare le idee di base della programmazione a ragazzi delle elementari.

Tra questi il più diffuso si chiama Scratch, ed è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori del famoso MIT, il Massachusetts Institute of Technology.

Questo gruppo di ricercatori, dal buffo nome Lifelong Kindergarten, che potremmo tradurre in “Asilo a vita”, è diretto dal Prof. Mitch Resnick.

In Scratch i comandi sono come dei mattoncini Lego che si incastrano tra di loro per scrivere il programma.

I comandi vengono usati per muovere oggetti sullo schermo (come il gatto che vedete nell'immagine, che è anche la mascotte di Scratch) o per far fare suoni al computer.

Mediante Scratch si possono creare storie interattive, giochi e animazioni, che possiamo poi condividere con i nostri amici. E per usarlo basta un computer e un browser, ovvero un programma per navigare nel Web, come ad esempio Google Chrome o Mozilla Firefox. Scratch è disponibile in 40 lingue diverse, è usato in 150 nazioni in tutto il mondo e ben 45 milioni di utenti sono registrati al sito, anche se non è necessario registrarsi per poterlo usare.

Possiamo usare Scratch anche per imparare la robotica: i programmi scritti in Scratch possono essere trasferiti a dei robot costruiti di veri mattoncini Lego, grazie a una collaborazione tra la Lego e il MIT.

Il nome Scratch deriva da un gioco di parole: in inglese, per dire che si fa qualcosa partendo “da zero”, si dice "from scratch".

Lo slogan di Scratch è: "Learn programming from Scratch", che vuol dire sia "Impara la programmazione da zero" che "Impara la programmazione con Scratch".

Il Prof. Resnick ha spiegato, in numerose interviste, che bisogna imparare a programmare non per diventare dei programmatori, ma in maniera da usare la programmazione per imparare nuove cose.