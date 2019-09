Mimì - Due facce della stessa moneta

Quelli come me passano la vita ragionando pochissimo delle proprie qualità: le lasciano dire agli altri. Quelli come me non si chiedono mai quali aspetti del proprio corpo o del proprio carattere li rendono piacenti e vincenti: le parti funzionanti le lasciano andare come ingranaggi mai oleati, senza curarsene; si chiedono, piuttosto, cosa li rende deboli, cosa di sé dovrebbero correggere.

Sono convinti che il loro peggior difetto sia la sensibilità: è la sensibilità che ci impedisce di essere spregiudicati o sordi, di coprire le carte durante il gioco, di perseguire i nostri obiettivi sopra tutti e sopra tutto; è la sensibilità che ci frega, facendoci voltare quando dovremmo tirar dritto; è la sensibilità che ci rende incapaci di restituire il male al male. Da quando veniamo al mondo, siamo abituati a considerare i pregi e i difetti collocando gli uni da una parte, gli altri dalla parte opposta, quasi li dividesse una linea netta.

Quelli come me, però, ogni volta che hanno messo a tacere la propria sensibilità, si sono accorti che stavano cancellando, assieme al loro peggior difetto, anche il loro più grande pregio, e si sono chiesti se ne valeva la pena: soltanto la sensibilità può arrivare là dove l’intelletto non arriva. È la sensibilità che ci aiuta a distinguere il giusto e l’ingiusto, che ci dà il coraggio di rimanere mentre tanti si dileguano, che ci fa affrontare draghi dormienti mentre la gente si muove in punta di piedi per non svegliarli; è la sensibilità che ci rende capaci di trasformare il male in bene; è la sensibilità che ci fa scrivere anche quando nessuno ci legge.

Non sempre i punti di forza e di debolezza sono gli uni il contrario degli altri: il più delle volte sono gli uni il rovescio degli altri. Gli stessi aspetti che in certe situazioni e con certe persone costituiscono i nostri punti di forza, in situazioni diverse e con persone diverse diventano i nostri punti di debolezza. La sensibilità è una moneta a due facce: se esce testa o croce dipende da come, di volta in volta, viene lanciata in aria e da come cade.

A volte, anziché impegnarci a cambiare noi stessi, dovremmo impegnarci a evitare situazioni e persone che non hanno la nostra stessa sensibilità. Iniziamo a riabbracciare certe apparenti debolezze perché il più delle volte sono salvifiche. Torniamo a considerare le due facce della stessa moneta. Che ci piaccia o no, la sensibilità è l’unico vero valore che abbiamo da spendere.