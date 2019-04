Libia: italiani beffati, illusi e furbetti

Sulla Libia gli americani ci prendono in giro sistematicamente. Prima Obama e poi Trump ci hanno promesso una “cabina di regia” che in realtà nessuno ci ha mai voluto dare. Una sorta di premio hollywoodiano agli attori mai protagonisti, cioè noi. Ancora una volta sulla Libia l’Italia è stata colta apparentemente di sorpresa. Come del resto accade nel 2011 quando Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti decisero di fare fuori il Colonnello Gheddafi. Poi l’Italia si accordò ai raid della Nato commettendo un secondo errore: bombardammo il nostro maggiore alleato nel Mediterraneo, ricevuto a Roma soltanto sei mesi prima e con cui avevamo firmato accordi miliardari e nel campo della sicurezza, perdendo così ogni credibilità internazionale.

L’Italia è un Paese di illusi. Con il fascismo ha perso la seconda guerra mondiale, tutte le sue colonie ed è stato occupato dagli Alleati ospitando dozzine di basi Nato e testate nucleari americane che non controlla: puoi dichiarare di essere “sovranista” quanto vuoi ma non avendo mai recuperato sovranità reale conti ben poco. Anche le famose missioni militari all’estero con cui abbiamo avuto dozzine di morti in Iraq e in Afghanistan non sono bastate a ridarci credibilità: siamo rimasti i camerieri degli americani che ci tirano le orecchie di continuo, come è accaduto quando abbiamo firmato un memorandum sulla Via della Seta con la Cina e stretto contratti commerciali di valore per altro ben inferiore a quelli di francesi e tedeschi.

Siamo però anche un po’ furbetti. L’Italia a Tripoli, dove ha portato Sarraj, si è adattata alla situazione perché a Ovest ha il 70% dei suoi interessi petroliferi ma anche per gli affari con il Qatar, uno dei maggiori investitori stranieri in Italia e al quale abbiamo fornito in un anno mezzo circa 10 miliardi di dollari di armi, tra navi, elicotteri e aerei. Sappiamo benissimo le ragioni per cui sosteniamo il governo di Tripoli. Ma non abbiamo la forza e il coraggio per tenerlo in piedi.