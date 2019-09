L’appuntamento è per questa mattina alle dieci “circa”. Paolo Gentiloni per la prima volta entrerà nei palazzi della Commissione europea come candidato a diventarne uno dei massimi esponenti, per incontrare la presidente eletta Ursula von der Leyen. Si tratterà di un colloquio non formale, che per molti altri candidati è stato un fallimento con conseguente esclusione dalla lista prima ancora della presentazione della formazione al Parlamento, dove ogni candidato sarà scrutinato a fondo prima del voto di approvazione.

Non è il caso di Gentiloni: il suo prestigio internazionale, la sua esperienza, il fatto di essere stato il presidente del Consiglio di un grande Paese gli faranno trovare tutte le porte aperte. Anche perché qui a Bruxelles si è tirato un udibile sospiro di sollievo quando si è avuta la certezza che la Lega sarebbe rimasta fuori dal governo e che non sarebbe di conseguenza arrivato un suo candidato per la nuova Commissione.

Gentiloni è un candidato pesante, cosa che da un lato, come dice il neo ministro per gli Affari europei Enzo Amendola “è un segno per cambiare l'Europa e renderla più forte”, dall'altro complica un po' la sistemazione da assegnagli. La squadra di von der Leyen era quasi completa, con nomi e portafogli, ma mancava fino a mercoledì sera il nome italiano, dunque nulla era stato confermato. Ora c'è l'annuncio: martedì prossimo la lista sarà resa nota, e nelle ore che mancano il puzzle andrà completato.

Un primo passo è che probabilmente a Gentiloni sarà riservato un ruolo da vice presidente, anche se tra altri vice presidenti e neanche tra i primi due già designati, Frans Timmermans e Margrethe Vestager, che avranno una posizione più elevata rispetto agli altri. Più difficile è capire che portafoglio potrà avere.

Von der Leyen non ha fatto trapelare nulla sulla struttura che intende dare al suo esecutivo, se avrà un gruppo di vice “coordinatori” di altri Commissari come ha fatto, senza troppo successo, Jean-Claude Juncker, o se ha in mente altro. E' però possibile che stia lavorando in quella linea, tentando di rendere più efficiente il lavoro di un tavolo con 26 (lei esclusa) commissari tutti sullo stesso piano.

In Italia sino a ieri sera almeno si insisteva molto sull'assegnazione a Gentiloni del portafoglio per gli Affari economici, quello che che ora ha di Pierre Moscovici. Nulla da dire sulle capacità del candidato, il problema è la situazione dei conti pubblici italiani, che esporrebbe ogni atto dell'ex presidente del Consiglio ad un pesante vaglio da parte dei partner, che si trasformerebbe in accuse esplicite di favoritismo se fosse intravista una flessibilità giudicata eccessiva.

Tutto questo rischierebbe di rendere difficile il lavoro. In questo quadro sarebbe più immaginabile casomai un ruolo di “supervisore”, ma non di responsabile diretto, per i commissari responsabili di questioni economiche e finanziarie.

Altri portafogli “all'altezza” sono quello per l'innovazione digitale o il clima, settori in crescita negli ultimi anni e due delle massime priorità del prossimo esecutivo, come anche la ricerca, che avrà un centinaio di miliardi da spendere nei prossimi cinque anni.

Ma non va dimenticata una cosa: nella Commissione europea, come ha dimostrato a suo tempo Emma Bonino, partita con uno dei portafogli giudicati più “leggeri”, per incidere, per dare una direzione, quel che conta è il contributo personale che si riesce a portare, a prescindere dalle direzioni generali che si guidano.