Casoria, Italia: 77mila abitanti, duemiladuecento bambini con meno di quattro anni. Spesa per gli asili: zero euro. Altamura, Italia, 70mila abitanti, 3500 bambini. Spesa per gli asili: zero euro. Imola, sempre Italia: 70mila abitanti, 2.900 bambini. Soldi per gli asili: 4,5 milioni di euro. Sembrano numeri da fantascienza.

L'EDITORIALE DI ROBERTO NAPOLETANO: ZERO ASSOLUTO

Sono invece quelli contenuti nel cosiddetto “fondo di solidarietà” dei Comuni che dovrebbe trasferire risorse dai più ricchi ai più poveri. E non per un generico bisogno di “altruismo” o per improvvisi moti di “generosità”. Ma perché è scritto, nero su bianco, nella nostra Costituzione. Leggere, per credere, gli articoli dal 115 al 119. Insomma, un atto dovuto. Un obbligo di legge. Puntualmente disatteso. “Zero al Sud”, per citare il documentatissimo libro del giornalista Marco Esposito.

IL TAM TAM DEI RICORSI

Questa volta, però, qualcosa si sta muovendo. I primi ad attivarsi sono stati 65 sindaci (60 tra Molise e Campania, uno in Calabria e 4 in Puglia). Hanno preso carta e penna, consultato avvocati ed esperti, e si sono presentati al Tar del Lazio con un ricorso al vetriolo. Ma la protesta, civilissima, si è estesa a macchia d’olio, arrivando in Calabria, a Cinquefrondi. E, poi, in Puglia, dove tre Comuni (Altamura, Acquaviva e Giovinazzo), subito dopo Pasqua, hanno presentato un ricorso alla Presidenza della Repubblica. E, nei prossimi giorni, dovrebbe seguire la stessa strada anche Bitonto.

Il tam tam della protesta, comunque, sta diventando sempre più forte. Tanto che ci sono studi legali che hanno addirittura già predisposto un facsimile da presentare ai giudici. Obiettivo: dimostrare l’incostituzionalità della norma dell’ultima legge di bilancio che ha esteso al 2019 le cifre contenute nel fondo perequativo fra i Comuni del 2018. Insomma, vogliono riprendersi quello che è stato tolto al Sud e dirottato verso Nord.

